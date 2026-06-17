Ηράκλειο - Μεταναστευτικό: Μαζικό "ΟΧΙ" για τη δομή στο εργοστάσιο "Σκουλούδη"

Ένα νέο, δυναμικό μέτωπο αντιδράσεων έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες στο Ηράκλειο, με πολίτες να πραγματοποιούν μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου ελαιολάδου "Σκουλούδη".

Η φημολογία και οι πληροφορίες που θέλουν το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να καταλήγει στη συγκεκριμένη τοποθεσία για τη δημιουργία Κέντρου Προσωρινής Φιλοξενίας έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία και άμεση κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

Στο «πόδι» επτά περιοχές

Η σημερινή κινητοποίηση δεν αποτελεί μεμονωμένη αντίδραση. Οι κάτοικοι επτά γειτονικών περιοχών και οικισμών —Αθάνατοι, Γούρνες, Λόφος Λειβάδας, Σταυράκια, Δαφνές, Βενεράτο και Αυγενική— σε πλήρη συντονισμό με το 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα και την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Ηρακλείου (ΟΕΒΕΝΗ) προχώρησαν στην έκδοση και κατάθεση κοινού ψηφίσματος διαμαρτυρίας.

Το ψήφισμα, το οποίο εστάλη άμεσα στον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, και τον Δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό, ξεκαθαρίζει πως η τοπική κοινωνία δεν πρόκειται να δεχτεί τετελεσμένα γεγονότα που θα υποβαθμίσουν την περιοχή.

Το περιεχόμενο του ψηφίσματος

ΨΗΦΙΣΜΑ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Προς:

✓ Τον Περιφερειάρχη Κρήτης



✓ Τον Δήμαρχο Ηρακλείου



✓ Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου



✓ Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Πολιτικής Προστασίας



✓ Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας



✓ Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας



✓ Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ηρακλείου



✓ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης



✓ Δασική Υπηρεσία Ηρακλείου



✓ Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Νομού Ηρακλείου – ΟΕΒΕΝΗ

ΘΕΜΑ: Έντονη συνεχιζόμενη αντίθεση της τοπικής κοινωνίας Αθανάτων, Γουρνών, της Επαρχιακής οδού Ηρακλείου – Μοιρών, Λόφου Λειβάδας, Σταυρακίων, Δαφνών,Βενεράτου, Αυγενικής στη φημολογούμενη χωροθέτηση δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή της πρώην βιομηχανίας Σκουλούδη.

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή όπως και με την προηγούμενη, συνεχίζουμε να εκφράζουμε την έντονη ανησυχία και την κατηγορηματική αντίθεση των κατοίκων των Αθανάτων, Γουρνών, της Επαρχιακής οδού Ηρακλείου – Μοιρών, Λόφου Λειβάδας, Σταυρακίων, Δαφνών, Βενεράτου, Αυγενικής, της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Νομού Ηρακλείου – ΟΕΒΕΝΗ, του 3ο Δημοτικού Διαμερίσματος διά του προέδρου του κ. Τριτσάρη Βασίλη και γενικότερα των κατοίκων και οι φορέων της ευρύτερης περιοχής, σχετικά με τα δημοσιεύματα και τις πληροφορίες που κυκλοφορούν αναφορικά με την πιθανή δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις της πρώην βιομηχανίας επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου Σκουλούδη.

Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η συγκεκριμένη εγκατάσταση



εξετάζεται ως πιθανή εναλλακτική τοποθεσία για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας.

Η προοπτική αυτή έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή, καθώς η συγκεκριμένη χωροθέτηση θεωρείται εξαιρετικά προβληματική και επικίνδυνη.

Θεωρούμε αυτονόητο ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι που δικαιούνται αξιοπρεπούς μεταχείρισης και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Η θέση μας δεν στρέφεται εναντίον ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη, αλλά αφορά αποκλειστικά την ακαταλληλότητα της συγκεκριμένης θέσης και την απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού που να διασφαλίζει την προστασία των κατοίκων, του περιβάλλοντος και της δημόσιας ασφάλειας.

Η περιοχή των Αθανάτων και όλων των γειτονικών οικισμών που αναφέρθηκαν παραπάνω, δεν μπορεί να μετατραπεί σε χώρο εγκατάστασης δομής φιλοξενίας χωρίς να ληφθούν υπόψη οι σοβαρές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και επιχειρησιακές συνέπειες που μια τέτοια απόφαση θα επιφέρει. Η δημιουργία μιας τέτοιας δομής αναμένεται να επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων, να δημιουργήσει πρόσθετες πιέσεις στις



υφιστάμενες υποδομές και να μεταβάλει ουσιαστικά τον χαρακτήρα της περιοχής χωρίς



να έχει προηγηθεί καμία ουσιαστική μελέτη ή διαβούλευση.

Ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα αποτελεί η άμεση γειτνίαση της εγκατάστασης με δασική



έκταση. Ακριβώς πάνω από τη συγκεκριμένη περιοχή εκτείνεται δασάκι, το οποίο αποτελεί σημαντικό πνεύμονα πρασίνου για την ευρύτερη περιοχή, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί συνθήκες αυξημένου κινδύνου σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Η περιοχή έχει επανειλημμένα βρεθεί αντιμέτωπη με υψηλό δείκτη επικινδυνότητας κατά τους θερινούς μήνες, ενώ η μορφολογία του εδάφους και η γειτνίαση με τη δασική βλάστηση ευνοούν την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.

Η ανησυχία των κατοίκων εντείνεται από το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση βρίσκεται ουσιαστικά σε επαφή με τη δασική ζώνη, γεγονός που θα μπορούσε να θέσει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος.

Η πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς δεν αποτελεί θεωρητικό ενδεχόμενο αλλά έναν πραγματικό και υπαρκτό κίνδυνο, ο οποίος οφείλει να αξιολογηθεί με τη μέγιστη σοβαρότητα πριν από οποιαδήποτε απόφαση χωροθέτησης.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει εναλλακτική οδός διαφυγής και ασφαλούς εκκένωσης της περιοχής σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, ιδιαίτερα υπό συνθήκες ισχυρών ανέμων και ταχείας εξάπλωσης του μετώπου, η πρόσβαση των σωστικών δυνάμεων και η ταυτόχρονη απομάκρυνση μεγάλου αριθμού ανθρώπων από έναν μόνο οδικό άξονα ενδέχεται να καταστεί εξαιρετικά δυσχερής. Ο κίνδυνος εγκλωβισμού ανθρώπων καθίσταται απολύτως πραγματικός.

Η συγκεκριμένη παράμετρος καθιστά τον χώρο προβληματικό από πλευράς πολιτικής προστασίας και δημόσιας ασφάλειας ανθρώπινων ζωών και επιβάλλει την άμεση γνωμοδότηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου και της Περιφέρειας Κρήτης.

Παράλληλα, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (Απόφαση 1532/2023), δεν είναι επιτρεπτή η χωροθέτηση και λειτουργία δομών φιλοξενίας σε προστατευόμενες δασικές περιοχές χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και εγκρίσεων των αρμόδιων δασικών αρχών.

Ως εκ τούτου, ζητούμε να διευκρινιστεί άμεσα εάν έχει εξεταστεί η συμβατότητα της συγκεκριμένης πρότασης με το ισχύον θεσμικό, δασικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο.

Εξίσου σοβαρό ζήτημα αποτελεί η ύπαρξη του ποταμού Γιόφυρου, ο οποίος συνορεύει με την εγκατάσταση. Ο Γιόφυρος αποτελεί φυσικό υδάτινο αποδέκτη και αναπόσπαστο στοιχείο του τοπικού οικοσυστήματος. Η πιθανή εγκατάσταση και λειτουργία μιας μεγάλης δομής φιλοξενίας σε άμεση γειτνίαση με το ποτάμι δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής, την πιθανή ρύπανση των υδάτων, την αλλοίωση της φυσικής βλάστησης και τη διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας. Οποιαδήποτε παρέμβαση σε περιοχή που γειτνιάζει με υδάτινο σχηματισμό οφείλει να συνοδεύεται από ολοκληρωμένη περιβαλλοντική μελέτη και απόλυτη διασφάλιση ότι δεν θα προκληθούν δυσμενείς συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη αγανάκτηση προκαλεί επίσης ο τρόπος με τον οποίο φαίνεται να εξελίσσεται η συγκεκριμένη υπόθεση. Μέχρι σήμερα ουδέποτε υπήρξε οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, τον Δήμο Ηρακλείου ή την Περιφέρεια Κρήτης. Κανένας θεσμικός φορέας δεν ενημέρωσε τους κατοίκους, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τις τοπικές κοινότητες ή τους επαγγελματικούς φορείς της περιοχής για την ύπαρξη σχεδιασμού που αφορά τη δημιουργία δομής φιλοξενίας στην περιοχή μας.

Αντιθέτως, οι κάτοικοι πληροφορήθηκαν τις εξελίξεις αποκλειστικά μέσω δημοσιευμάτων και διαρροών στον Τύπο, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια της διαδικασίας. Όλα δείχνουν ότι οι σχετικές αποφάσεις και οι διεργασίες που προηγήθηκαν πραγματοποιήθηκαν χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς διαβούλευση και χωρίς τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, η οποία καλείται εκ των υστέρων να αποδεχθεί τετελεσμένα γεγονότα.

Είναι αδιανόητο να σχεδιάζεται η επίταξη ή η δέσμευση ενός τόσο μεγάλου χώρου, με τόσο σοβαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια, το περιβάλλον και την καθημερινότητα των κατοίκων, χωρίς να έχει προηγηθεί δημόσιος διάλογος και χωρίς να έχουν παρουσιαστεί οι σχετικές μελέτες, οι γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και τα πραγματικά δεδομένα που οδήγησαν στην επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας.

Η τοπική κοινωνία δεν μπορεί και δεν πρόκειται να αποδεχθεί αποφάσεις που



λαμβάνονται εν κρυπτώ και χωρίς σεβασμό στις αρχές της διαφάνειας, της



δημοκρατικής λογοδοσίας και της συμμετοχής των πολιτών.

Πέραν των παραπάνω, θεωρούμε αδιανόητο να λαμβάνονται αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή χιλιάδων κατοίκων και επιχειρήσεων χωρίς διαφάνεια, χωρίς σχεδιασμό και χωρίς ουσιαστικό διάλογο με την τοπική κοινωνία.

Οι κάτοικοι των Αθανάτων, Γουρνών, της Επαρχιακής οδού Ηρακλείου – Μοιρών, Λόφου Λειβάδας, Σταυρακίων, Δαφνών, Βενεράτου, Αυγενικής, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Νομού Ηρακλείου (ΟΕΒΕΝΗ), το 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα διά του προέδρου του κ. Τριτσάρη Βασίλη και γενικότερα οι κάτοικοι και οι φορείς της ευρύτερης περιοχής, έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν και να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε διαδικασία αφορά το μέλλον του τόπου τους.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε:

1. Την επίσημη γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των δασικών αρχών για την καταλληλόλητα του χώρου.

2. Τη δημοσιοποίηση όλων των σχετικών μελετών, εισηγήσεων, αποφάσεων και εγγράφων που αφορούν τη συγκεκριμένη χωροθέτηση.

3. Την εκπόνηση και δημοσιοποίηση πλήρους περιβαλλοντικής αξιολόγησης σχετικά με τον ποταμό Γιόφυρο και το δασάκι καθώς και τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.

4. Την εγκατάλειψη κάθε σχεδιασμού που αφορά τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στη συγκεκριμένη περιοχή.

Τέλος, δηλώνουμε ότι η τοπική κοινωνία,είναι κάθετα αντίθετοι με τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις της πρώην βιομηχανίας Σκουλούδη. είναι αποφασισμένοι να προστατεύσουν το φυσικό περιβάλλον, το δασάκι της περιοχής, τον ποταμό Γιόφυρο, την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου τους & Δεν θα αποδεχθούν την επιβολή τετελεσμένων αποφάσεων που ελήφθησαν χωρίς



ενημέρωση, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς συναίνεση και χωρίς διαβούλευση με την τοπική



κοινωνία.

Σε περίπτωση που προωθηθεί οποιαδήποτε διαδικασία χωροθέτησης ή επίταξης χωρίς την απαιτούμενη νομιμότητα, χωρίς τις προβλεπόμενες γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και χωρίς την ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών, επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα και να προβούμε σε κάθε πρόσφορη διοικητική,



πολιτική και δικαστική ενέργεια για την προάσπιση των συμφερόντων των κατοίκων και της περιοχής μας.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής,του δασικού πλούτου της περιοχής,του ποταμού Γιόφυρου και του φυσικού περιβάλλοντος,αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί αδιάλειπτα και στενά τις εξελίξεις και αναμένει σοβαρές,



άμεσες, σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις από όλους τους αρμόδιους φορείς.

Οι κάτοικοι/φορείς της ευρύτερης περιοχής δια της συντονιστικής επιτροπής



διαμαρτυρίας και έντονης αντίδρασης:

• Σταυράκια δια του Προέδρου της Κοινότητας κ. Χιωτάκη Ζαχαρία



• 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα Δ. Ηρακλείου δια του διά του Προέδρου του κ. ΤριτσάρηΒασίλη



• Αθάνατοι δια του Προέδρου του Π.Σ.Α. κ. Σακκούδη Θανάση



• Κάτοικοι περιοχής Ηρακλείου-Μοιρών δια της εκπροσώπου Νικηφόρου Κλεονίκης



• Λόφος Λειβάδας δια της Προέδρου του Πολιτιστικό Συλλόγου κα. Λαδοπούλου Αναστασίας



• Δαφνές δια του Προέδρου της Κοινότητας κ. Πετρογιάννη Βασίλη



• Βενεράτο δια του Προέδρου της Κοινότητας κ. Μαραγκάκη Βαγγέλη



• Αυγενική δια του Προέδρου της Κοινότητας κ. Δερμιτζάκη Γιάννη του Γεωργίουκαι του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου κ. Δερμιτζάκη Γιάννη του Εμμανουήλ



• Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Νομού Ηρακλείου (ΟΕΒΕΝΗ), δια του Προέδρου της κ. Λεκάκη Χαράλαμπου

Η πίεση και το αδιέξοδο του Παλαιού Ψυγείου

Η ανάγκη εξεύρεσης χώρου έχει μετατραπεί σε «γόρδιο δεσμό» για τις αρχές. Μόλις χθες, το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου απέρριψε το αίτημα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ) για άμεση εκκένωση του κτιρίου του «Παλαιού Ψυγείου» εντός του λιμένα.

Η προσωρινή αυτή δικαστική απόφαση επιτρέπει την παραμονή των μεταναστών εκεί μέχρι τις 24 Ιουλίου 2026. Ωστόσο, με τις μεταναστευτικές ροές να συνεχίζονται και τον χώρο του λιμανιού να είναι ήδη επιβαρυμένος, η πίεση προς το Υπουργείο για την εξεύρεση μόνιμης ή ημιμόνιμης εναλλακτικής λύσης είναι ασφυκτική.

Ένα "γαϊτανάκι" αντιδράσεων σε όλο το νομό

Το εργοστάσιο Σκουλούδη αποτελεί τον τρίτο κατά σειρά υποψήφιο χώρο που προκαλεί θύελλα αντιδράσεων.

Το προηγούμενο διάστημα, αντίστοιχα δυναμικές κινητοποιήσεις και «όχι» εισέπραξαν οι αρχές από:Τον Δήμο Χερσονήσου, για την πρόταση χρησιμοποίησης του πρώην ΚΤΕΟ στον Καρτερό και τον Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων, για την περιοχή των Πεζών.

Οι συγκεντρωμένοι δήλωσαν αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους και να κλιμακώσουν περαιτέρω τις δράσεις τους, εάν το Υπουργείο Μετανάστευσης προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους πολίτες.

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