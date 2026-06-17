Δήμος Αγίου Νικολάου: Το Χειμώνα η αποκατάσταση του τοιχίου στα Χαβάνια – Ποια μέτρα ισχύουν τώρα

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους δημότες και τους επισκέπτες σχετικά με τις ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί για την αποκατάσταση του σημείου πάνω από την παραλία Χαβάνια, όπου είχε σημειωθεί πτώση τοιχίου.

Σύμφωνα με την υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας, το έργο της οριστικής αποκατάστασης θα υλοποιηθεί κατά τη χειμερινή περίοδο, καθώς για την εκτέλεσή του θα απαιτηθεί η κατάληψη και το κλείσιμο του ενός ρεύματος κυκλοφορίας του δρόμου. Η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας και της μεγάλης επισκεψιμότητας της περιοχής.

Στο μεταξύ, ο Δήμος έχει ήδη προχωρήσει στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας. Συγκεκριμένα, έχουν τοποθετηθεί τσιμεντένια στηθαία στο επίμαχο σημείο, ενώ έχει αποκλειστεί η χρήση του κάτω χώρου στάθμευσης στο δημοτικό ακίνητο για λόγους προστασίας των πολιτών.

Παράλληλα, διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των λουομένων προς την παραλία, ενώ απαγορεύεται η είσοδος και η στάθμευση οχημάτων στον χώρο που έχει αποκλειστεί.

Η οριστική τεχνική λύση προβλέπει την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης, έργο που θα ενισχύσει τη σταθερότητα του πρανούς και θα εξασφαλίσει την πλήρη αποκατάσταση και θωράκιση της περιοχής

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