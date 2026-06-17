Ηράκλειο: Αφημένο στην τύχη του το κτίριο της Βικελαίας, στην καρδιά της πόλης (εικόνες)

Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από την Βικελαία και πέριξ αυτής, στην καρδιά του Ηρακλείου, στο πιο πολυσύχναστο σημείο της πόλης, με χιλιάδες επισκέπτες κάθε μέρα.

Αναγνώστης του ekriti έστειλε τις φωτογραφίες που βλέπετε, με φθορές που αποκαλύπτουν σωλήνες στην είσοδο του κτιρίου, γκράφιτι στους τοίχους, ενώ τραγική είναι η κατάσταση στην στοά.

Εικόνες που καταμαρτυρούν πλήρη εγκατάλειψη του χώρου.

Δείτε εικόνες

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"Μια μιζέρια αποπνέει όλη αυτή η κατάσταση", γράφει ο αναγνώστης...

Αλλωστε μιλάμε για την πλατεία των Λιονταριών, τη βιτρίνα και ένα από τα πιο γνωστά τοπόσημα του Ηρακλείου...

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