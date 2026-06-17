Η αυλαία των τουρνουά 3x3 Βasketball Cretan Series , ανοίγει το Σαββατοκύριακο στην Ιεράπετρα με την αύρα του Μιχάλη Κακιούζη

Η διοργάνωση η οποία τα προηγούμενα τρία χρόνια προκάλεσε φρενίτιδα ενθουσιασμού απανταχού της Κρήτης και προσέλκυσε εκατοντάδες μικρούς και μεγάλους φίλους του μπάσκετ επιστρέφει στο προσκήνιο και στην εφετινή σεζόν για να αφήσει έντονο αποτύπωμα και μια πολύ γλυκιά γεύση, παρόντος μάλιστα του Μιχάλη Κακιούζη!

Το πρώτο Τουρνουά 3x3 Basketball Cretan Series bychocoBIGτου 2026 διεξάγεται το Σαββατοκύριακο, 20 και 21 Ιουνίου στην παραλία της Ιεράπετρας, διοργανώνεται από τη Nets Company σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Αθλητικό Όμιλο Καλαθοσφαίρισης Ιεράπετρα, με την υποστήριξη του Δήμου Ιεράπετρας και με χορηγούς την εταιρεία FreshSnack, τα Σούπερ Μάρκετ Φαιστός και τα Καταστήματα Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων Γαλατιανός.

Για τους λάτρεις και τους μερακλήδες του μπάσκετ και δη του 3x3 λοιπόν, όλοι οι δρόμοι σε αυτό το πρώτο ταξίδι οδηγούν στην Ιεράπετρα όπου θα τους περιμένει με ανοικτή την αγκαλιά ο Μιχάλης Κακιούζης.

O αρχηγός της πρωταθλήτριας Ευρώπης του 2005, Εθνικής ομάδας των ανδρών θα κοσμήσει με την παρουσία του το 3x3 Basketball Cretan Series bychocoBIGκαι θα μοιραστεί με τους συμμετέχοντες και κυρίως με τα παιδιά τις εμπειρίες από το συναρπαστικό ταξίδι του στα γήπεδα, την αγάπη του και την αφοσίωση του στο μπάσκετ.

Ο γκεστ σταρ του Τουρνουά γεννήθηκε στις 29 Νοεμβρίου του 1976, έχει ύψος 2μ.07 και από το 1984 έως το 2016 αγωνίσθηκε στον Ιωνικό Νέας Φιλαδελφείας, στην ΑΕΚ, στην Μοντεπάσκι Σιένα (Ιταλία), στην Μπαρτσελόνα (Ισπανία), στη Σεβίλλη (Ιπανία), στην Εφές Πίλσεν (Τουρκία), στον Αρη, τη Λε Μαν (Γαλλία), στη Βανόλι Κρεμόνα (Ιταλία), στη Βίρτους Ρόμα (Ιταλία), στη Βακαλό (Ελβετία), στην ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος), στη Νέα Κηφισιά, στον ΑΠΟΕΛ (Κύπρος) και στον Φάρο Κερατσινίου.

Το πλούσιο παλμαρέ του Κακιούζη

Ο Μιχάλης Κακιούζης υπήρξε ο αρχηγός της εμβληματικής Εθνικής ομάδας μπάσκετ των ανδρών στο EuroBasket του 2005, στο οποίο η Ελλάδα θριάμβευσε ανεβαίνοντας στο θρόνο, έπειτα από 18 χρόνια, ενώ έναν χρόνο αργότερα (2006) κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, στη Σαϊτάμα.

Το παλμαρέ του κοσμούν επίσης τα χρυσά μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων του 1995 στην Αθήνα και στο EuroBasket Εφήβων του 1993 στη Σαμψούντα.

Με την Εθνική ανδρών έλαβε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2006 και σε πέντε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (1999, 2001, 2003, 2005, 2007).

Σε συλλογικό επίπεδο ο παλαίμαχος διεθνής φόργουορντ μοστράρει 10 τίτλους: Ένα Κύπελλο Σαπόρτα, ένα Πρωτάθλημα και δυο Κύπελλα Ελλάδος με την ΑΕΚ, ένα Πρωτάθλημα και ένα Super Cup Ιταλίας με την Μοντεπάσκι Σιένα, ένα Κύπελλο Ισπανίας με την Μπαρτσελόνα ένα Πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Τουρκίας με την Εφές Πίλσεν και ένα Πρωτάθλημα Κύπρου με την ΑΕΚ Λάρνακας.

Από το 2018 ο Μιχάλης Κακιούζης ακολουθεί καριέρα προπονητή, έχοντας καθίσει στον πάγκο του Κορωπίου, της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου (Κύπρος), της Κράιοβα (Ρουμανία), του Κεραυνού Στροβόλου (Κύπρος) και της Πρίστινα (Κόσοβο).

Ως προπονητής έχει κατακτήσει δυο Πρωταθλήματα, δυο Κύπελλα και δυο Super Cup Κύπρου με τον Κεραυνό Στροβόλου.

Η πρεμιέρα του 2024

με τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη

Το Τουρνουά 3x3 BasketballCretanSeriesbychocoBIG διεξάγεται για τέταρτο διαδοχικό καλοκαίρι και έχει καθιερωθεί στην ατζέντα και στις συνειδήσεις των φίλων του μπάσκετ σε όλη την Κρήτη.

Η Ιεράπετρα είχε φιλοξενήσει πάλι το πρώτο κατά σειρά Τουρνουά στις 22 και 23 Ιουνίου του 2024 με γκεστ σταρ τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη.

Πρόκειται για την πρεμιέρα του εφετινού κύκλου ο οποίος περιλαμβάνει συνολικά 10 Τουρνουά και αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος ομάδων και παικτών που είναι έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους και να ανεβάσουν την ένταση, όπως άλλωστε προϋποθέτει, επιτάσσει και απαιτεί το ύφος του αθλήματος.

Η ατζέντα της δράσης το Σάββατο και την Κυριακή (με ώρα έναρξης τις 17:00) περιλαμβάνει τους αγώνες στις ηλικιακές κατηγορίες κάτω των 9, κάτω των 11, κάτω των 13, κάτω των 15, κάτω των 18, άνω των 18 και άνω των 35 ετών, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένοι και πάντοτε συναρπαστικοί διαγωνισμοί τρίποντων και ελευθέρων βολών.

Χρυσός χορηγός του Τουρνουά 3x3 BasketballCretanSeriesbychocoBIGείναι το Fresh Snack, ασημένιος χορηγός τα Σούπερ Μάρκετ Φαιστός και μεγάλος υποστηρικτής το κατάστημα Ανταλλακτικών Γαλατιανός.

Τη διοργάνωση στην Ιεράπετρα υποστηρίζουν οι εξής εταιρίες και επιχειρήσεις: Τεχνική Παυλίδης, Exalco-Ξομπλαράκης, Γιώργος Χουλάκης-Μάρμαρα, Πλακάκια, Είδη Υγιεινής, Color Center-Μανώλης Χαλκιαδάκης, Syntagy-Greek Progress Μανώλης Αντωνάκης. Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων Αδελφοί Λελεκάκη, Κρύσταλλο-Ντεκόρ-Μιχάλης Μαυροκουκουλάκης, Ξενοδοχείο Coriva Beach Hotel- Αλέξης Τζωρτζάκης, Astron Hotel-Γιώργος Χατζάκης.

Ελεύθερη και δωρεάν συμμετοχή

Οι αγώνες διεξάγονται στα πλέον σύγχρονα και εγκεκριμένα από τη FIBA δάπεδα/γήπεδα, με τον αντίστοιχο εξοπλισμό σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, με αξιολογημένους διαιτητές και με όλους τους κανόνες ασφαλείας για τους αγωνιζόμενους και τους θεατές.

Τα Τουρνουά 3x3 BasketballCretanSeriesbyChocoBIGαπευθύνονται σε όλη την ηλικιακή κλίμακα, ενώ η συμμετοχή των αθλητών είναι ελεύθερη με το αντίτιμο για την αγορά της φανέλας (3 ευρώ) να διατίθεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Το δημοφιλέστερο αστικό άθλημα του κόσμου

Χαράς ευαγγέλια λοιπόν για τους φίλους του μπάσκετ: για όλους τους φίλους του μπάσκετ, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, προϋπηρεσίας στα γήπεδα και αγωνιστικής καριέρας, καθόσον εδώ ακριβώς έγκεινται η ιδιαιτερότητα, η φιλοσοφία και η κινητήρια δύναμη του 3x3.

Είναι ένα παιχνίδι για όλους!

Το 3x3 Basketball εξαπλώνεται ραγδαίως και μανιωδώς, αποτελεί επίσημο άθλημα στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων (Τόκιο/2021, Παρίσι/2024) προσελκύει διαρκώς νέους φίλους και αυτή τη στιγμή θεωρείται ως το πιο αναπτυσσόμενο και δημοφιλές αστικό άθλημα στον κόσμο.