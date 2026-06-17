Βιετνάμ: Αστυνομική επιχείρηση έσωσε εκατοντάδες γάτες που πήγαιναν για σφαγή

Περισσότερες από 400 γάτες που προορίζονταν για σφαγή διασώθηκαν στο Βιετνάμ, έπειτα από επιχείρηση των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να έκλεβε κατοικίδια με σκοπό την πώλησή τους για κατανάλωση.

Σύμφωνα με οργάνωση για την προστασία των ζώων, εννέα άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ η αστυνομία έκανε λόγο για «εγκληματική ομάδα που ειδικευόταν στην κλοπή και συγκέντρωση γατών».

Εντοπίστηκαν πάνω από 400 ζωντανές γάτες και δεκάδες νεκρές



Οι αρχές πραγματοποίησαν εφόδους την περασμένη εβδομάδα στην επαρχία Τάι Νιν και στην πόλη Χο Τσι Μινχ, όπου εντόπισαν περισσότερες από 400 ζωντανές γάτες, καθώς και περίπου 80 νεκρά ζώα διατηρημένα σε πάγο, αναφέρει το BBC.

Σε ξεχωριστή επιχείρηση κατασχέθηκαν ακόμη 21 γάτες.

Στο Βιετνάμ η κατανάλωση κρέατος σκύλου και γάτας παραμένει νόμιμη, ωστόσο οι πωλητές υποχρεούνται να διαθέτουν άδειες που αποδεικνύουν την προέλευση των ζώων.

Οι γάτες κλέβονταν επί τρία χρόνια



Σύμφωνα με την αστυνομία, η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από κύμα κλοπών κατοικιδίων στην πόλη Χο Τσι Μινχ.

Οι ύποπτοι φέρονται να παραδέχθηκαν ότι παγίδευαν και συγκέντρωναν γάτες σε ολόκληρο το νότιο Βιετνάμ τα τελευταία τρία χρόνια.

Κατά τους ερευνητές, τα κλεμμένα ζώα μεταφέρονταν σε εγκαταστάσεις κράτησης πριν πωληθούν σε εμπόρους, με συναλλαγές να πραγματοποιούνται κάθε δύο ή τρεις ημέρες.

Δεκάδες κατοικίδια επέστρεψαν στους ιδιοκτήτες τους



Η οργάνωση Humane World for Animals ανακοίνωσε ότι περισσότερες από 40 γάτες έχουν ήδη επανενωθεί με τους ιδιοκτήτες τους.

Ωστόσο, επισήμανε ότι ορισμένα ζώα υπέκυψαν αργότερα εξαιτίας της κακοποίησης και των συνθηκών που βίωσαν.

Η οργάνωση παρέχει τροφή και προμήθειες για τα ζώα που εξακολουθούν να κρατούνται από τις αρχές ως αποδεικτικά στοιχεία μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Εκατομμύρια ζώα πέφτουν θύματα του εμπορίου κρέατος



Σύμφωνα με την Humane World for Animals, περίπου πέντε εκατομμύρια σκύλοι και ένα εκατομμύριο γάτες αιχμαλωτίζονται, κλέβονται ή διακινούνται κάθε χρόνο στο Βιετνάμ για κατανάλωση.

Η οργάνωση αναφέρει ότι κατοικίδια αφαιρούνται συχνά από σπίτια, με τους δράστες να χρησιμοποιούν δηλητηριασμένα δολώματα, συσκευές ηλεκτροσόκ, μεταλλικές λαβίδες και παγίδες για τη σύλληψή τους.

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