ΤΕΤ.17 Ιου 2026 20:22
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Ηράκλειο: Θλίψη για τον θάνατο της αγαπητής Εύας Λυδάκη

ευα λυδακη
clock 18:08 | 17/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Εύα Λυδάκη, σύζυγος του γνωστού φαρμακοποιού Γιώργου Λυδάκη, έφυγε από τη ζωή βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, την κοινωνία του Ηρακλείου και την τοπική κοινότητα των φαρμακοποιών.

Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή την Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026.

Η οικογένεια Λυδάκη είναι ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή, καθώς διατηρεί επί σειρά ετών κεντρικά φαρμακεία στην πόλη του Ηρακλείου.

Η απώλειά της σκόρπισε βαθιά θλίψη, με πλήθος κόσμου να εκφράζει τα συλλυπητήριά του, προς τους οικείους της.

Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη στον Ιερό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου.

ΕΥΑ ΛΥΔΑΚΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Εξαρθρώθηκε τεράστιο κύκλωμα πειρατικής TV με 86.000 πελάτες και κέρδη €7 εκατ.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κηδεία Σύζυγος Φαρμακοποιος Ηρακλειο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis