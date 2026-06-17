Ηράκλειο: Θλίψη για τον θάνατο της αγαπητής Εύας Λυδάκη

Η Εύα Λυδάκη, σύζυγος του γνωστού φαρμακοποιού Γιώργου Λυδάκη, έφυγε από τη ζωή βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, την κοινωνία του Ηρακλείου και την τοπική κοινότητα των φαρμακοποιών.
Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή την Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026.
Η οικογένεια Λυδάκη είναι ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή, καθώς διατηρεί επί σειρά ετών κεντρικά φαρμακεία στην πόλη του Ηρακλείου.
Η απώλειά της σκόρπισε βαθιά θλίψη, με πλήθος κόσμου να εκφράζει τα συλλυπητήριά του, προς τους οικείους της.
Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη στον Ιερό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου.
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