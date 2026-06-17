Φαράγγι Σαμαριάς: Με ατομική ευθύνη η είσοδος την Πέμπτη – Κίνδυνος λόγω ισχυρών ανέμων

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) ενόψει της αναμενόμενης επιδείνωσης του καιρού.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), για αύριο, Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, προβλέπεται έντονη αστάθεια με ισχυρές ριπές ανέμων κατά μήκος του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς.

Η διοίκηση του Οργανισμού εφιστά την προσοχή των επισκεπτών που προγραμματίζουν να διασχίσουν το φαράγγι.

Η είσοδος στον Δρυμό θα επιτρέπεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη, ενώ απευθύνεται ισχυρή σύσταση για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ατομικής προστασίας.

Οι θυελλώδεις άνεμοι σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο αυξάνουν κατακόρυφα τον κίνδυνο κατολισθήσεων και πτώσης δέντρων, καθιστώντας την πεζοπορία ιδιαίτερα επικίνδυνη.Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των φαινομένων. Σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών, ο ΟΦΥΠΕΚΑ θα προχωρήσει σε νέα έκτακτη ανακοίνωση αύριο το πρωί στις 06:30, προκειμένου να γνωστοποιήσει αν ο Δρυμός θα παραμείνει ανοιχτός ή αν θα επιβληθεί καθολική απαγόρευση εισόδου για την ασφάλεια του κοινού.

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