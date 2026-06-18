Τραμπ και Πεζεσκιάν υπέγραψαν τη συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ - Ιράν

Σημαντική αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή σηματοδοτεί η υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με στόχο τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης που τους τελευταίους μήνες είχε προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν υπέγραψαν εξ αποστάσεως τη συμφωνία το βράδυ της Τετάρτης. Βάσει των όρων της, η Τεχεράνη αναλαμβάνει τη δέσμευση να περιορίσει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ η Ουάσιγκτον προχωρά στην άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το κείμενο της συμφωνίας στις Βερσαλλίες, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής της G7. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ, η συμφωνία προβλέπει την άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

🚨 President Donald J. Trump has SIGNED the Iran Memorandum of Understanding at Versailles in France. 🇺🇸 pic.twitter.com/JQ6qlbvFAF — The White House (@WhiteHouse) June 17, 2026

Η εξέλιξη έγινε θετικά δεκτή από τις αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν πτώση την Πέμπτη, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για σταθεροποίηση της κατάστασης στην περιοχή και ομαλοποίηση των ενεργειακών ροών.

Το Brent υποχώρησε κατά 1,12%, στα 78,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate σημείωσε απώλειες 1,28%, διαμορφούμενο στα 75,81 δολάρια το βαρέλι.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής για την περιοχή, έπειτα από περισσότερους από τρεις μήνες συγκρούσεων που επηρέασαν την παγκόσμια αγορά ενέργειας και ενίσχυσαν τις πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς.

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