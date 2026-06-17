«Φρένο» σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς χωρίς προηγούμενη ρύθμιση οφειλών

Αυξημένη προστασία για τους δανειολήπτες προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, καθώς εισάγει υποχρεώσεις για τις τράπεζες και τους λοιπούς παρόχους πιστώσεων πριν από τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του σχεδίου νόμου, για καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εξασφαλίσεις, οι πιστωτικοί φορείς δεν θα μπορούν να προχωρούν απευθείας σε διαδικασίες όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμοί όταν ένας δανειολήπτης αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών του. Αντίθετα, θα είναι υποχρεωμένοι να εξετάζουν πρώτα τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα κάθε περίπτωσης και να προτείνουν λύσεις ρύθμισης της οφειλής.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο, που ενσωματώνει σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, δίνει έμφαση στην πρόληψη της υπερχρέωσης και στην αναζήτηση βιώσιμων λύσεων πριν οι οφειλές καταστούν μη διαχειρίσιμες. Στόχος είναι να παρέχεται στους δανειολήπτες μια επιπλέον ευκαιρία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αποφεύγοντας τις σοβαρές συνέπειες των αναγκαστικών μέτρων.

Παράλληλα, προβλέπεται η απλοποίηση της διαδικασίας ρύθμισης, καθώς οι τράπεζες δεν θα υποχρεούνται να προχωρούν σε νέα αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη, υπό την προϋπόθεση ότι η προτεινόμενη ρύθμιση δεν αυξάνει το συνολικό κόστος του δανείου πάνω από το 20%.

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