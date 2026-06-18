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ΚΟΣΜΟΣ

Σαρίφ: «Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ» μετά την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

στενά του Ορμούζ
clock 07:55 | 18/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι η υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί στην άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, αλλά και στην άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Σαμπάζ Σαρίφ ανέφερε ότι το μνημόνιο τίθεται σε ισχύ άμεσα και πως ως πρώτο βήμα το Ιράν θα ανοίξει χωρίς καθυστέρηση τα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν άμεσα στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι το Πακιστάν, με τη στήριξη του Κατάρ, θα φιλοξενήσει την Παρασκευή στην Ελβετία ειδική τελετή για την επίσημη παρουσίαση της συμφωνίας, ενώ θα ξεκινήσουν και τεχνικού επιπέδου συνομιλίες ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές.

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