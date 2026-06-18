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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη η προσωρινή δομή μεταναστών – Στόχος να λειτουργήσει τον Ιούλιο

μετανάστες
clock 15:57 | 18/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Επίσημα επέλεξε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στους Αθανάτους, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών για τη δημιουργία της προσωρινής κλειστής δομής φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστών στο Ηράκλειο, με στόχο να τεθεί σε λειτουργία εντός του Ιουλίου.

Την απόφαση ανακοίνωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, σε ενημέρωση προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Κλιμάκια του Υπουργείου πραγματοποίησαν αυτοψία και βρίσκονται σε διαδικασία συνεννόησης για άμεσες παρεμβάσεις.

Την ίδια ώρα, οι αντιδράσεις των κατοίκων των γύρω περιοχών κλιμακώνονται αναφορικά με την επιλογή του χώρου και προχωρούν σε κινητοποίηση αργότερα το απόγευμα.

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