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Υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και ΟΑΚ για τη Λιμνοδεξαμενή Ομαλού

λιμνοδεξαμενη ομαλου
clock 15:09 | 18/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Προγραμματική σύμβαση υπεγράφη σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, στον Ομαλό, μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ). Αντικείμενο της συμφωνίας είναι η παραχώρηση της χρήσης στον ΟΑΚ για την άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης του έργου της Λιμνοδεξαμενής του Ομαλού και του τοπικού δικτύου άρδευσης.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Διευθύ-νων Σύμβουλος του ΟΑΚ Άρης Παπαδογιάννης. Στην υπογραφή παρευρέθηκαν ο Αντιπε-ριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, ο Δήμαρχος Καντάνου – Σελίνου Αντώνης Περά-κης και ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, παρουσία αιρετών και υπηρεσια-κών παραγόντων.

Στοιχεία του έργου και διαδικασία παράδοσης

Το έργο της Λιμνοδεξαμενής Ομαλού, το οποίο βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Χα-νίων, διαθέτει χωρητικότητα 550.000 κυβικών μέτρων. Υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Α-γροτικής Ανάπτυξης, που αποτέλεσε τον κύριο του έργου, ενώ ως Διευθύνουσα Υπηρεσία λειτούργησε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χανίων. Μετά την ολοκλήρωση της δο-κιμαστικής λειτουργίας, το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου εγκρίθηκε στα τέλη του 2024.

Ο ρόλος του ΟΑΚ και η διαχείριση της σύμβασης

Η Περιφέρεια Κρήτης, έχοντας τη σύμφωνη γνώμη των Δήμων Πλατανιά και Καντάνου – Σελίνου, έκρινε ότι η ανάθεση της διαχείρισης του έργου στον ΟΑΚ αποτελούσε μονόδρομο για την ορθή λειτουργία της λιμνοδεξαμενής. Η επιλογή βασίστηκε στη δεδομένη εμπειρία, καθώς και στη διοικητική και τεχνική επάρκεια που διαθέτει ο Οργανισμός στη διαχείριση μεγάλων αρδευτικών έργων.

Έπειτα από σειρά συσκέψεων και συνεννοήσεων με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκρίθηκε η λύση της προγραμματικής σύμβασης. Η συγκεκριμένη επιλογή επελέγη διότι εξακολουθούν να υφίστανται νομικά και διοικητικά εμπόδια που αποτρέπουν τον απευθείας ορισμό του ΟΑΚ ως Φορέα Διαχείρισης του έργου.

Η προγραμματική σύμβαση που υπεγράφη καλύπτει τις αρδευτικές περιόδους των ετών 2026 και 2027, με ημερομηνία λήξης την 28η Φεβρουαρίου 2028.

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