Πυρκαγιές: "Κίτρινη" σήμερα όλη η Κρήτη - Το μήνυμα της Πυροβεστικής

Στην κατηγορία 3 (υψηλός κίνδυνος) εντάσσονται για σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου και οι 4 περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης, σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας γεγονός που θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, την Πυροσβεστική και τους δήμους.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αποφεύγοντας δραστηριότητες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, η χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες και η ανεξέλεγκτη απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

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Η Πυροσβεστική Υπηρεσία υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση, ιδιαίτερα σε ημέρες με υψηλό δείκτη επικινδυνότητας, καθώς οι καιρικές συνθήκες μπορούν να ευνοήσουν την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.

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