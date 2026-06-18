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Ηράκλειο: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Β.Ο.Α.Κ. - Έργα στη γέφυρα Αγίου Ιωάννη Χωστού

κυκλοφοριακες ρυθμισεις
clock 14:25 | 18/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης βλαβών επιφάνειας σκυροδέματος της γέφυρας Aγ. Ιωάννη Xωστού επί του Β.Ο.Α.Κ, προγραμματίζεται, την Παρασκευή 19-06-2026, την Δευτέρα 22-06-2026 και την Τρίτη 23-06-2026, από 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο.

Οι οδηγοί παρακαλούνται για την αυστηρή τήρηση της εγκεκριμένης εργοταξιακής σήμανσης προκειμένου η κυκλοφορία να διεξάγεται με ασφάλεια.

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