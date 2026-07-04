Κρήτη: Φορολογικό «σαφάρι» της ΑΑΔΕ - Στο στόχαστρο επιχειρήσεις και καταλύματα

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Σαρωτικοί φορολογικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ βρίσκονται σε εξέλιξη από χθες σσε περιοχές της Δυτικής Κρήτης με κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής να πραγματοποιούν αιφνιδιαστικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, εμπορικά καταστήματα και ελεύθεροι επαγγελματίες, με ελέγχους τόσο βάσει στοχευμένων ΑΦΜ όσο και δειγματοληπτικά.

Οι ελεγκτές εξετάζουν την έκδοση αποδείξεων, τη διαβίβαση στοιχείων στο myDATA, τη λειτουργία των ταμειακών μηχανών και των POS, αναζητώντας κάθε είδους οικονομικές και φορολογικές παραβάσεις.

Αντίστοιχοι έλεγχοι πραγματοποιούνται και αναμένεται να ενταθούν το επόμενο διάστημα και σε τουριστικές περιοχές του Ηρακλείου και του Λασιθίου, στο πλαίσιο του θερινού επιχειρησιακού σχεδίου της ΑΑΔΕ.

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