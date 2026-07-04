Ηράκλειο: 'Ωρες αγωνίας για την 74χρονη - Συνεχίζονται οι έρευνες

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Ακαρπες απέβησαν οι χθεσινές έρευνες για τον εντοπισμό της 74χρονης γυναίκας που πάσχει από άνοια, και αγνοείται στη Σύμη του Δήμου Βιάννου.

Οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα από πυροσβέστες και αστυνομικούς, οι οποίοι "χτενίζουν" την ευρύτερη περιοχή, σε ορεινές δύσβατες περιοχές.

Σημαντική βοήθεια προσφέρουν και κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι συμμετέχουν εθελοντικά στην αναζήτηση της γυναίκας, η οποία έχει μαζί της το κινητό της τηλέφωνο, στο οποίο όμως δεν απαντά.

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