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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Συναγερμός για εξαφάνιση 70χρονης με άνοια

πυροσβεστικό - περιπολικό
clock 19:53 | 03/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 70χρονης γυναίκας, η οποία πάσχει από άνοια και αγνοείται από την περιοχή της Σύμης στη Βιάννο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν αστυνομικοί και 15 πυροσβέστες, που πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σημεία όπου ενδέχεται να βρίσκεται η ηλικιωμένη.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί η 70χρονη.

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