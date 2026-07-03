ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινή φυλάκισης πέντε ετών και οκτώ μηνών σε Μελά και Ρέππα για υπόθαλψη εγκληματία

Σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών και οκτώ μηνών καταδικάστηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και πολιτευτής της ΝΔ, Δημήτρης Μελάς και η άλλοτε επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Αθανασία Ρέππα για την υπόθεση της μη διαβίβαση του λεγόμενου «πορίσματος Τυχεροπούλου» στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Και οι δύο κηρύχθηκαν ένοχοι για τα πλημμελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος, ενώ ως προς την πράξη της υπεξαγωγής εγγράφου το δικαστήριο δήλωσε αναρμόδιο παραπέμποντας το σκέλος αυτό στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων καθότι έκρινε πως η πράξη είναι σε βαθμό κακουργήματος λόγω της υλικής ζημίας που ξεπερνά τα 120.000 ευρώ.

Παράλληλα με την ποινή, στους δύο καταδικασθέντες επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ο οποίος θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να εκδικαστεί από το αρμόδιο δικαστήριο η κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου, η οποία διώκεται σε βαθμό κακουργήματος.

Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης να χορηγήσει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση και στους δύο καταδικασθέντες.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε παρά την αντίθετη εισήγηση του εισαγγελέα, ο οποίος ζήτησε την έκτιση της ποινής υποστηρίζοντας ότι υπάρχει κίνδυνος τέλεσης νέων αδικημάτων και κάνοντας λόγο για μεθοδευμένες ενέργειες υπόθαλψης κατά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων, ενώ εστίασε ιδιαίτερα στην κυρία Ρέππα λόγω της θέσης της στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Από την πλευρά του, ο εισαγγελικός λειτουργός είχε προτείνει πολύ αυστηρότερα μέτρα, ζητώντας εγγυοδοσία 100.000 ευρώ, μηνιαία υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Η πλευρά της υπεράσπισης αντέκρουσε τις προτάσεις αυτές, υποστηρίζοντας ότι συνιστούν πρόωρη επιβολή ποινής που στοχεύει απλώς στην ικανοποίηση του κοινού περί δικαίου αισθήματος.

Τέλος, το δικαστήριο διαβιβάζει πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να λάβει γνώση από το συλλεχθέν αποδεικτικό υλικό για την αξιοποίηση τους για διεργασίες έρευνες των ΚΥΔ, στελεχών ΟΠΕΚΕΠΕ και εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας.

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