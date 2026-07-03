Ηράκλειο: Κινητοποίηση στην 62 Μαρτύρων - Συνελήφη άνδρας για σεξουαλική παρενόχληση παιδιού

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής στις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου, έπειτα από καταγγελία γυναίκας ότι άγνωστος άνδρας, πιθανότατα αλλοδαπός, παρενόχλησε το 8χρονο παιδί της στην λεωφόρο της 62 Μαρτύρων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ekriti.gr η μητέρα ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, περιγράφοντας το περιστατικό και δίνοντας στοιχεία για τον άνδρα που φέρεται να προσέγγισε το παιδί.

Άμεσα ξεκίνησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να κινητοποιούνται για τον εντοπισμό του υπόπτου.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν έναν άνδρα, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την υπόθεση, και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό διερευνώνται, ενώ οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

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