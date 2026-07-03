Ηράκλειο - Κακό Όρος: Σύγκρουση αυτοκινήτων και ανατροπή - Επί τόπου το ΕΚΑΒ

Λήξη συναγερμού για το τροχαίο ατύχημα που, όπως έγραψε το ekriti, σημειώθηκε νωρίτερς σήμερα επί του ΒΟΑΚ στο ύψος του Κακού Όρους. Αν και κινητοποιήθηκε η ΕΜΑΚ, καθώς υπήρχαν πληροφορίες για εγκλωβισμό, τελικά οι πυροβέστες δεν χρειάστηκε να επέμβουν.

Επρόκειτο για σύγκρουση δύο ΙΧ αυτοκινήτων, το ένα εκ των οποίων ανετράπη, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται.

Οι επιβαίνοντες βγήκαν μόνοι τους από το όχημα, και σύμφωνα με τις πληροφορίες, αν και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ δεν χρειάστηκε η διακομιδή κανενός στο νοσοκομείο.

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