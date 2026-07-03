Ηράκλειο - δίκη Τζιν Χάνλον: Η εισαγγελέας «δείχνει» τον 55χρονο για τη δολοφονία της

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας της Βρετανίδας Jean Hanlon, καθώς η εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λασιθίου πρότεινε την ενοχή του 55χρονου κατηγορούμενου, τονίζοντας ότι τα στοιχεία οδηγούν χωρίς αμφιβολία στην ενοχή του. «Μετά από 17 χρόνια ήρθε η ώρα να αποδοθεί δικαιοσύνη για την Τζιν Χάνλον», ανέφερε κλείνοντας την αγόρευσή της.

Η εισαγγελική λειτουργός στάθηκε κυρίως στις αντιφάσεις της απολογίας του κατηγορουμένου, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησε να αποκρύψει την εμμονή που είχε αναπτύξει με το θύμα. Σύμφωνα με την πρότασή της, το κίνητρο ήταν η απόρριψη από τη 54χρονη, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου προσώπου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στάση του μετά την εξαφάνιση της Jean Hanlon. Όπως επισήμανε, μέχρι και τις 8 Μαρτίου 2009 επικοινωνούσε καθημερινά μαζί της, όμως από την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της διέκοψε κάθε προσπάθεια αναζήτησης, στοιχείο που χαρακτήρισε ιδιαίτερα κρίσιμο.

Στο δικαστήριο βρέθηκαν οι τρεις γιοι της άτυχης γυναίκας, οι οποίοι παρακολούθησαν συγκινημένοι τη διαδικασία, ενώ ένας από αυτούς ξέσπασε σε κλάματα ακούγοντας την εισαγγελική πρόταση. Μετά τις αγορεύσεις των συνηγόρων, το δικαστήριο αποσύρθηκε για διάσκεψη, προκειμένου να εκδώσει την απόφασή του.

Υπενθυμίζεται ότι η Jean Hanlon βρέθηκε νεκρή στο λιμάνι του Ηρακλείου τον Μάρτιο του 2009. Αν και αρχικά ο θάνατός της αποδόθηκε σε πνιγμό, η επανεξέταση της υπόθεσης και τα νέα στοιχεία οδήγησαν τις Αρχές στην παραπομπή του 55χρονου για ανθρωποκτονία.