Κρήτη: Την Παρασκευή η συνέχεια στην δίκη για την δολοφονία της Jean Hanlon

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου θα συνεχιστεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου με την πρόταση της Εισαγγελέως, η δίκη για την υπόθεση της δολοφονίας της Τζιν Χάνλον, έπειτα από πρόταση της εισαγγελέως της έδρας για διακοπή της διαδικασίας.

Στο εδώλιο κάθεται ο πρώην σύντροφος της άτυχης γυναίκας, ο οποίος απολογήθηκε για περίπου μιάμιση ώρα, απαντώντας σε ερωτήσεις της έδρας και των ενόρκων, ενώ αρνήθηκε σταθερά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι «δεν την πείραξε ποτέ».

Η διαδικασία συνεχίστηκε με την κατάθεση του ιδιωτικού ερευνητή Χάρη Βεραμόν, ο οποίος εξέφρασε την εκτίμηση ότι το κίνητρο της δολοφονίας σχετίζεται με την απόρριψη, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιορίσει με βεβαιότητα τα ακριβή γεγονότα της επίθεσης.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «νοητό κενό» στα γεγονότα από τη στιγμή που η Τζιν Χάνλον έφυγε από το καφέ «Μαρίνα» στο λιμάνι έως και τον θάνατό της, επισημαίνοντας ότι, κατά την εκτίμησή του, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί οδηγούν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.

Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκαν οι γιοι της, αναζητώντας απαντήσεις για την υπόθεση που παραμένει ανοιχτή εδώ και 17 χρόνια.

Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε χθες, με την εξέταση μαρτύρων, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στα ιατροδικαστικά ευρήματα που είχαν εγείρει από την αρχή ερωτήματα.

Η οικογένεια της Jean Hanlon, που όλα αυτά τα χρόνια επέμενε ότι ο θάνατός της δεν ήταν ατύχημα, παρακολουθεί στενά τη δίκη, εκφράζοντας την προσδοκία ότι, έστω και μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες, θα δοθούν απαντήσεις και θα αποδοθεί δικαιοσύνη.

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