Λασίθι: Σε εξέλιξη η δίκη για την Jean Hanlon, 17 χρόνια μετά τον θάνατό της

Συνεχίζεται σήμερα στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου, η εκδίκαση της υπόθεσης θανάτου της 53χρονηςJean Hanlon, σχεδόν 17 χρόνια από τότε που εντοπίστηκε νεκρή στο λιμάνι του Ηρακλείου, σε μια υπόθεση που για χρόνια παρέμενε ανοιχτή, απασχολώντας τις ελληνικές και όχι μόνο, αρχές.

Η Jean Hanlon που είχε έρθει για να ζήσει μόνιμα στην Κρήτη από τη Σκωτία, είχε εξαφανιστεί τον Μάρτιο του 2009, με το πτώμα της να εντοπίζεται λίγες ημέρες αργότερα στη θάλασσα.

Αρχικά ο θάνατός της αποδόθηκε σε πνιγμό, ωστόσο μεταγενέστερες ιατροδικαστικές εκτιμήσεις και νέα στοιχεία που προέκυψαν στο πέρασμα των ετών, οδήγησαν στην επανεξέταση της υπόθεσης και στην εκτίμηση ότι υπάρχουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας.

Στο εδώλιο κάθεται ο 55χρονος σήμερα πρώην σύντροφός της, ο οποίος κατηγορείται για την ανθρωποκτονία, αν και αρνείται τις κατηγορίες.

Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε χθες, με την εξέταση μαρτύρων, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στα ιατροδικαστικά ευρήματα που είχαν εγείρει από την αρχή ερωτήματα.

Η οικογένεια της Jean Hanlon, που όλα αυτά τα χρόνια επέμενε ότι ο θάνατός της δεν ήταν ατύχημα, παρακολουθεί στενά τη δίκη, εκφράζοντας την προσδοκία ότι, έστω και μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες, θα δοθούν απαντήσεις και θα αποδοθεί δικαιοσύνη.

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