Ηράκλειο: Άρπαξε την τσάντα 83χρονης αλλά δεν τη... χάρηκε

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Τρόμος για μία 83χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο, χθες (Τρίτη 30/5) το πρωί, επί της οδού Κονδυλάκη.

Ενώ η γυναίκα περπατούσε στο δρόμο, ένας 49χρονος της άρπαξε την τσάντα που περιείχε 500 ευρώ, και τράπηκε σε φυγή.

Η ηλικιωμένη, μετά το πρώτο σοκ, άρχισε να καλεί σε βοήθεια! Μαζεύτηκαν περίοικοι και εκλήθη η αστυνομία.

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον δράστη, τον συνέλαβαν και επέστρεψαν την τσάντα και το χρηματικό ποσό στην 83χρονη.

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