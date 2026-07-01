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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Άρπαξε την τσάντα 83χρονης αλλά δεν τη... χάρηκε

ομάδα ΔΙΑΣ
clock 09:56 | 01/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τρόμος για μία 83χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο, χθες (Τρίτη 30/5) το πρωί, επί της οδού Κονδυλάκη.

Ενώ η γυναίκα περπατούσε στο δρόμο, ένας 49χρονος της άρπαξε την τσάντα που περιείχε 500 ευρώ, και τράπηκε σε φυγή. 

Η ηλικιωμένη, μετά το πρώτο σοκ, άρχισε να καλεί σε βοήθεια! Μαζεύτηκαν περίοικοι και εκλήθη η αστυνομία.

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον δράστη, τον συνέλαβαν και επέστρεψαν την τσάντα και το χρηματικό ποσό στην 83χρονη.

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