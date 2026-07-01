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ΚΡΗΤΗ

Τροχαίο στο Ηράκλειο: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στη Μυρτιά

Πυροσβεστικό
clock 09:41 | 01/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Εκτροπή αυτοκινήτου κινητοποίησε νωρίτερα σήμερα (01.06) την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ηρακλείου, που έσπευσε στο σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 8.30 το πρωί στην περιοχή της Μυρτιάς, με τις πρώτες πληροφορίες να έκαναν λόγο για την περιοχή των Αρχανών.

Άμεσα δύο οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος έφτασαν στο σημείο, ωστόσο δεν χρειάστηκε να επιχειρήσουν με τον οδηγό να καταφέρνει να βγαίνει μόνος του από το όχημα. Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τα αίτια του τροχαίου.

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εκτροπή αυτοκινήτου Μυρτιά
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