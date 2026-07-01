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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Σοβαρό τροχαίο στις Αρχάνες – Εκτροπή οχήματος και μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών

συμβαίνει τώρα
clock 09:02 | 01/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (01.07) στην περιοχή των Αρχανών, κινητοποιώντας ΕΚΑΒ και ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για εκτροπή οχήματος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν τραυματίες.

Στο σημείο σπεύδουν δύο Πυροσβεστικά οχήματα, για να επιχειρήσουν στην περίπτωση που χρειαστεί να απεγκλωβίσουν του επιβάτες του οχήματος.

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