Ηράκλειο: Σοβαρό τροχαίο στις Αρχάνες – Εκτροπή οχήματος και μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (01.07) στην περιοχή των Αρχανών, κινητοποιώντας ΕΚΑΒ και ΕΜΑΚ.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για εκτροπή οχήματος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν τραυματίες.
Στο σημείο σπεύδουν δύο Πυροσβεστικά οχήματα, για να επιχειρήσουν στην περίπτωση που χρειαστεί να απεγκλωβίσουν του επιβάτες του οχήματος.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Κρήτη: Σάλος με καταγγελίες για «αυταρχισμό» σε Κέντρο Υγείας - Στο στόχαστρο η διοίκηση
Ηράκλειο: «Χρυσά» τα ενοίκια για τους φοιτητές – Αναζητούν σπίτι πριν τις βάσεις