Ηράκλειο: Σοβαρό τροχαίο στις Αρχάνες – Εκτροπή οχήματος και μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (01.07) στην περιοχή των Αρχανών, κινητοποιώντας ΕΚΑΒ και ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για εκτροπή οχήματος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν τραυματίες.

Στο σημείο σπεύδουν δύο Πυροσβεστικά οχήματα, για να επιχειρήσουν στην περίπτωση που χρειαστεί να απεγκλωβίσουν του επιβάτες του οχήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: