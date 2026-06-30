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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Σάλος με καταγγελίες για «αυταρχισμό» σε Κέντρο Υγείας - Στο στόχαστρο η διοίκηση

νοσοκομείο
clock 19:28 | 30/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοβαρές καταγγελίες για παραβίαση του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας σε βάρος Συντονιστή Επιστημονικής Λειτουργίας (Διευθυντή) Κέντρου Υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων βλέπουν το φως της δημοσιότητας, έπειτα από έγγραφες αναφορές πολιτών και εργαζομένων.

Οι καταγγελίες, οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στο Υπουργείο Υγείας, στη Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και στον Συνήγορο του Πολίτη, κάνουν λόγο για ανάρμοστη συμπεριφορά, αυταρχικό τρόπο διοίκησης, κακοδιαχείριση και σειρά περιστατικών που φέρονται να έχουν σημειωθεί στο Κέντρο Υγείας. Παράλληλα, γίνεται αναφορά και σε ευθύνες εποπτικών αρχών για πιθανή συγκάλυψη.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, ο Διευθυντής φέρεται να μην έχει καταθέσει ποτέ διδακτορικό τίτλο στην 7η ΥΠΕ, παρότι υποχρεούται, ενώ κατηγορείται και για παραβίαση του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας σε βάρος εργαζομένων. Για την υπόθεση αυτή, όπως επιβεβαιώνεται από μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων, του έχει επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Επιπλέον, όπως αναφέρει το zarpanews.gr, το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων φέρεται να του έχει επιβάλει πειθαρχική ποινή, η οποία έχει προσβληθεί με ένσταση στο Πειθαρχικό του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Οι αναφορές περιλαμβάνουν επίσης καταγγελίες εργαζομένων για συγκεκριμένα περιστατικά, μεταξύ των οποίων και περίπτωση εργαζομένου που φέρεται να απουσιάζει συστηματικά χωρίς άδεια αλλά συνεχίζει να λαμβάνει κανονικά τον μισθό του, καθώς και φωτογραφικό υλικό που δείχνει χώρο του Κέντρου Υγείας να έχει μετατραπεί σε χώρο διαμονής.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη καταγγελία είχε υποβληθεί και πριν από δύο χρόνια στην 7η ΥΠΕ Κρήτης, χωρίς τότε η ΕΔΕ που ακολούθησε να καταλήξει σε διαπιστωμένες παραβάσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τον διοικητή της 7ης ΥΠΕ, ο φάκελος βρίσκεται εκ νέου υπό διερεύνηση και αναμένεται η διενέργεια νέας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να αξιολογηθεί το σύνολο του υλικού και να ληφθούν οι προβλεπόμενες αποφάσεις για τη λειτουργία της δομής.

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