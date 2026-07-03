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ΚΡΗΤΗ

Δικαίωση για την Τζιν Χάνλον μετά από 17 χρόνια: Ένοχος με μειωμένο καταλογισμό ο 55χρονος

Τζιν Χάνλον
clock 14:54 | 03/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ομόφωνα ένοχο έκρινε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου τον 55χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία της Τζιν Χάνλον, κλείνοντας μια υπόθεση που παρέμενε ανοιχτή για 17 χρόνια, από τότε που η σορός της εντοπίστηκε τον Μάρτιο του 2009.

Το δικαστήριο αποφάσισε την ενοχή του κατηγορουμένου, αναγνωρίζοντάς του παράλληλα μειωμένο καταλογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ποινικού Κώδικα. Με την απόφασή τους, η πρόεδρος και τα μέλη της έδρας έκριναν ότι δεν υπήρχε καμία αμφιβολία για την ευθύνη του 55χρονου, βάζοντας οριστικό τέλος σε μια πολύχρονη δικαστική υπόθεση που είχε απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη.

Οι τρεις γιοι της άτυχης γυναίκας, οι οποίοι ταξίδεψαν στην Κρήτη και πάλευαν για δικαιοσύνη επί 17 ολόκληρα χρόνια, ξέσπασαν σε κλάματα μέσα στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας

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Τζιν Χάνλον Ενοχή Δολοφονία
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