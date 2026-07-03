Ιδρύεται νέο ΕΠΑΛ Τουρισμού στη Χερσόνησο - Οι τρεις βασικοί τομείς σπουδών

Πράξη γίνεται στο Δήμο Χερσονήσου η ίδρυση ενός νέου ημερήσιου ΕΠΑΛ Τουρισμού, μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας.

Με το ΦΕΚ Β’ 4010/02.07.2026 (Αριθμ. Απόφασης Φ11/86319/Δ4), η Πολιτεία προχωρά επίσημα στην ίδρυση του Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου Χερσονήσου, με έδρα τις Γούρνες Πεδιάδας, το οποίο θα λειτουργήσει από το σχολικό έτος 2026–2027.

Η νέα σχολική μονάδα εντάσσεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου και προβλέπεται να λειτουργήσει με τρεις βασικούς τομείς:

Διοίκησης και Οικονομίας, Πληροφορικής και Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, επιλογές που αντανακλούν τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και της αγοράς εργασίας, καθώς ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Η διοίκηση επιχειρήσεων, η τεχνολογία, η αγροδιατροφή και οι υπηρεσίες φιλοξενίας συνδέονται άμεσα με την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει τον τουριστικό κλάδο, γεγονός που καθιστά την ίδρυση ενός σύγχρονου Επαγγελματικού Λυκείου στην ενδοχώρα του Δήμου μια ουσιαστική επένδυση στο μέλλον των νέων.

Τι θα διδάσκονται οι μαθητές του ΕΠΑΛ Χερσονήσου

Oι μαθητές του νέου ΕΠΑΛ θα μπορούν να διδάσκονται μαθήματα που αφορούν τον Τουρισμό, εντός του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας, αποκτώντας σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με τη λειτουργία και οργάνωση τουριστικών επιχειρήσεων, τη διοίκηση μονάδων φιλοξενίας, την οικονομική διαχείριση, το marketing και τις νέες τάσεις του τουριστικού προϊόντος.

Με αυτόν τον τρόπο, το νέο ΕΠΑΛ συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση εξειδικευμένων στελεχών που μπορούν να στηρίξουν την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και να ενισχύσουν έναν από τους βασικότερους πυλώνες της τοπικής οικονομίας. Η ίδρυση του ΕΠΑΛ Χερσονήσου αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για την εκπαιδευτική ταυτότητα του Δήμου, καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται μια πλήρης δομή επαγγελματικής εκπαίδευσης σε μια περιοχή που συνδυάζει έντονη τουριστική δραστηριότητα, ισχυρή επιχειρηματικότητα και αναπτυσσόμενους τομείς τεχνολογίας και πρωτογενούς παραγωγής, προσφέροντας στους μαθητές ισότιμη πρόσβαση σε σύγχρονες ειδικότητες και ένα σταθερό υπόβαθρο για την επαγγελματική τους πορεία.

«Η ίδρυση του Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου Χερσονήσου είναι μια σημαντική στιγμή για τον Δήμο μας» αναφέρει ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, τονίζοντας ότι πρόκειται για «αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας και συνεργασίας με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου και το Υπουργείο Παιδείας και ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας». Ο Δήμαρχος επισημαίνει ότι η νέα σχολική μονάδα ενισχύει την εκπαιδευτική υποδομή του Δήμου και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους μαθητές, ιδιαίτερα σε έναν Δήμο όπου ο τουρισμός, η διοίκηση επιχειρήσεων, η τεχνολογία και η αγροδιατροφή αποτελούν βασικούς πυλώνες ανάπτυξης. Εκφράζει επίσης τις θερμές του ευχαριστίες προς την Υπουργό Παιδείας κ. Σοφία Ζαχαράκη για την άμεση ανταπόκριση και τη σταθερή υποστήριξη στο αίτημα του Δήμου, καθώς και προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας κ. Γιάννη Παπαδομαρκάκη για τη συνεργασία και την ουσιαστική συμβολή του στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, υπογραμμίζοντας ότι η ίδρυση του νέου ΕΠΑΛ αποτελεί επένδυση στο μέλλον των παιδιών και στην αναπτυξιακή πορεία του Δήμου Χερσονήσου.

Τα επτά ΕΠΑΛ που ιδρύονται σε όλη τη χώρα

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει την ίδρυση από το σχολικό έτος 2026-2027 των ακόλουθων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.):

1. Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ίασμου, με έδρα τον Ίασμο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης, με τους παρακάτω τομείς:

Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Πληροφορικής

Διοίκησης και Οικονομίας

2. Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Καρλοβασίου, με έδρα το Καρλόβασι του Δήμου Δυτικής Σάμου, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου με τους παρακάτω τομείς:

Πληροφορικής

Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Διοίκησης και Οικονομίας

Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

3. Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Βουργαρελίου, με έδρα το Βουργαρέλι του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου με τους παρακάτω Τομείς:

Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Πληροφορικής

Διοίκησης και Οικονομίας

Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

4. Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Άνω Καλεντίνης, με έδρα την Άνω Καλεντίνη του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου με τους παρακάτω Τομείς:

Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Διοίκησης και Οικονομίας

Πληροφορικής

Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

5. Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Λαγκαδά, με έδρα τον Λαγκαδά της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με τους παρακάτω Τομείς:

Πληροφορικής

Μηχανολογίας

Διοίκησης και Οικονομίας

Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

6. Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Χερσονήσου, με έδρα τις Γούρνες Πεδιάδας του Δήμου Χερσονήσου, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης με τους παρακάτω Τομείς:

Διοίκησης και Οικονομίας

Πληροφορικής

Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

7. Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Μυκόνου, με έδρα τη Μύκονο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου με τον παρακάτω Τομέα:

Μηχανολογίας

Καταργούνται

Επίσης η ίδια απόφαση προβλέπει:

Την κατάργηση από το σχολικό έτος 2026-2027 του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ Γορτυνίας Αρκαδίας με έδρα τη Στεμνίτσα του Δήμου Γορτυνίας, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Την κατάργηση από το σχολικό έτος 2026-2027 και τη μετατροπή σε Σχολικό Εργαστήριο του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) Πολυγύρου-ΗΡΩΝ, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

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