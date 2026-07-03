Χαλάνδρι: Εγκεφαλικά νεκρός ο 17χρονος που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

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Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο 17χρονος που έπεσε τα ξημερώματα της Παρασκευής από το μπαλκόνι του 1ου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι.

Ο 17χρονος Βρετανός τουρίστας βρισκόταν στο μπαλκόνι ξενοδοχείου επί της οδού Σουρή στο Χαλάνδρι όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε στο κενό, περίπου τις 5:00 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με το newsbomb.gr, ο ανήλικος έφερε πολλαπλά τραύματα, παρόλο που η πτώση του ανακόπηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ που του πούλησε αλκοόλ

Ο 17χρονος Βρετανός βρισκόταν οικογενειακώς στην Ελλάδα για διακοπές. Χθες το απόγευμα, σύμφωνα με την κατάθεση του φίλου του, είχαν πάει βόλτα από το Χαλάνδρι στο Νέο Ηράκλειο και από ένα μίνι μάρκετ αγόρασαν αλκοόλ, παράνομα.

Ο φίλος του υποστηρίζει ότι κατάφεραν να αγοράσουν αλκοόλ καθώς ο 17χρονος επέδειξε στον ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ συνελήφθη.

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