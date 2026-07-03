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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χαλάνδρι: 17χρονος έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

περιπολικο ασθενοφορο
clock 09:01 | 03/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Από το μπαλκόνι του 1ου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι, έπεσε τα ξημερώματα της Παρασκευής (3/7) ένας 17χρονος Βρετανός τουρίστας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος βρισκόταν στο μπαλκόνι ξενοδοχείου επί της οδού Σουρή στο Χαλάνδρι όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε στο κενό, περίπου τις 5:00 τα ξημερώματα.

Ο ανήλικος φέρει πολλαπλά τραύματα, παρόλο που η πτώση του ανακόπηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου και νοσηλεύεται.

Οι αρχικές αναφορές κάνουν λόγο για ατύχημα, ωστόσο η έρευνα των αρμόδιων αρχών για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: newsbeast.gr

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