Νεκροί 18χρονος και 48χρονος σε δύο τροχαία σε Σέρρες και Πιερία

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Τη ζωή τους έχασαν ένας 18χρονος και ένας 48χρονος σε δύο τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, στις Σέρρες και την Πιερία, αντίστοιχα.

Στην πρώτη περίπτωση, περίπου στις 20:30 χθες το βράδυ, στον Δραβήσκο Σερρών, 18χρονος οδηγός δίκυκλου μοτοποδηλάτου εξετράπη, υπό αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμής- συνθήκες, από την πορεία του και τραυματίστηκε σοβαρά.

Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ζίχνης.

Το δεύτερο τροχαίο

Λίγες ώρες αργότερα, στη 01:20 μετά τα μεσάνυχτα, στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης - Σφενδάμης, στην Πιερία, 48χρονος οδηγός Ι.Χ. φορτηγού αυτοκινήτου, κάτω από άγνωστες συνθήκες, βγήκε από την πορεία του, προσκρούοντας σε δύο ξύλινες κολόνες τηλεπικοινωνιών.

Ο άνδρας ανασύρθηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για το δεύτερο τροχαίο διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πύδνας - Κολινδρού.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Πήρε την καραμπίνα και άρχισε να ρίχνει στον αέρα

Κρήτη - ενοίκια: Πού καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση φέτος

Ηράκλειο: «Όχι» στη δημιουργία δομής μεταναστών στους Αθανάτους λένε οι κάτοικοι

Αεροδρόμιο Ηρακλείου: "Πέταξε" και τον Ιούνιο - Εντυπωσιακά στοιχεία

Πνιγμός 6χρονου σε πισίνα στην Μεσσηνία: Η μητέρα του εργαζόταν μέσα στο σπίτι όταν έπεσε



