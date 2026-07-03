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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πνιγμός 6χρονου σε πισίνα στην Μεσσηνία: Η μητέρα του εργαζόταν μέσα στο σπίτι όταν έπεσε

πισίνα
clock 10:16 | 03/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Θλίψη σκόρπισε ο θάνατος του 6χρονου παιδιού στη Μεσσηνία, το οποίο πνίγηκε σε πισίνα. Η 32χρονη μητέρα του παραμένει σε σοκ, αδυνατώντας να αποδεχθεί την απώλεια του παιδιού της και οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία στη Γιάλοβα.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (2/7/2026), λίγο μετά τις 16:00, στη Γιάλοβα Μεσσηνίας. Το αγοράκι ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας του και λίγα λεπτά αργότερα εκείνη το εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα είχε μεταβεί στο σπίτι όπου εργαζόταν ως καθαρίστρια σε ένα διώροφο οίκημα της περιοχής. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί δεν την ακολούθησε στον επάνω όροφο, όπου εκείνη εκτελούσε τις εργασίες της.

Βρήκε το αγοράκι της και πήρε το ΕΚΑΒ

Όταν η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι το παιδί έλειπε, το αναζήτησε και το βρήκε μέσα στο νερό. Τρέχοντας ζήτησε βοήθεια και ειδοποιήθηκαν οι Αρχές.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι επιχείρησαν ανάνηψη εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πύλου, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατέστη δυνατό να σωθεί. Στο πλαίσιο της προανάκρισης έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ώστε να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου του μικρού αγοριού.

Πηγή: tanea.gr

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