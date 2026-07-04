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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Δύο συλλήψεις για 150 γραμμάρια κοκαΐνης και... αρκετά μετρητά

χειροπέδες
clock 09:21 | 04/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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"Λαβράκι" έβγαλαν οι αστυνομικές έρευνες σε χωριό του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων, χθες (Παρασκευή 3/7), καθώς εντοπίστηκαν περίπου 152 γραμμάρια κοκαϊνης, 6.000 ευρώ μετρητά και ζυγαριά ακριβείας, στην κατοχή δύο ανδρών.

Η επιχείρηση αστυνομικών της Υποδ/νσης Ασφάλειας μαζί με αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, πραγματοποιήθηκε μετά από πληροφορίες που περιήλθαν στην υπηρεσία και έρευνες στα αυτοκίνητα και τα σπίτια των συλληφθέντων, ηλικίας 39 και 40 ετών.

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