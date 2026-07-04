Ηράκλειο: Δύο συλλήψεις για 150 γραμμάρια κοκαΐνης και... αρκετά μετρητά

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

"Λαβράκι" έβγαλαν οι αστυνομικές έρευνες σε χωριό του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων, χθες (Παρασκευή 3/7), καθώς εντοπίστηκαν περίπου 152 γραμμάρια κοκαϊνης, 6.000 ευρώ μετρητά και ζυγαριά ακριβείας, στην κατοχή δύο ανδρών.

Η επιχείρηση αστυνομικών της Υποδ/νσης Ασφάλειας μαζί με αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, πραγματοποιήθηκε μετά από πληροφορίες που περιήλθαν στην υπηρεσία και έρευνες στα αυτοκίνητα και τα σπίτια των συλληφθέντων, ηλικίας 39 και 40 ετών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: 'Ωρες αγωνίας για την 74χρονη - Συνεχίζονται οι έρευνες

Πρόεδρος Πυροσβεστών στο Ράδιο Κρήτη: Ο πολίτης με το μπάρμπεκιου πέταξε τα κάρβουνα σε κάδο απορριμμάτων







