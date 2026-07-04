Ηράκλειο: Τον έπιασαν μόλις παρέλαβε το ασυνόδευτο δέμα από το ΚΤΕΛ

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Στη σύλληψη ενός 52χρονου Έλληνα προχώρησαν οι Λιμενικές Αρχές την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο επιχείρησης για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών μέσω ασυνόδευτων δεμάτων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον σταθμό του ΚΤΕΛ Ηρακλείου από στελέχη του Γρ. Ασφάλειας/ΠΟΔΙΝ του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου Κ-9 «ΣΤΟΡΜ» (καταιγίδα), έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε δέμα που περιείχε 18,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, επιμελώς κρυμμένα σε αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, με τον 52χρονο να συλλαμβάνεται.

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