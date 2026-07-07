Λίβανος: Διαψεύδουν τον Νετανιάχου τα χριστιανικά χωριά για το αίτημα προσάρτησης

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Οι χριστιανοί ηγέτες στον νότιο Λίβανο απέρριψαν κατηγορηματικά τον ισχυρισμό του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι ορισμένα παραμεθόρια χωριά ζήτησαν την προσάρτησή τους στο Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του ως μια προσπάθεια άσκησης πίεσης στις λιβανικές αρχές ώστε να αφοπλίσουν τη Χεζμπολάχ.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, υποστήριξε ότι το Ισραήλ έχει «πολλούς φίλους, ιδιαίτερα μεταξύ των χριστιανών της Μέσης Ανατολής» και ισχυρίστηκε πως «ορισμένα χριστιανικά χωριά στον Λίβανο ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ», επειδή, όπως είπε, το Ισραήλ τα προστατεύει από τη Χεζμπολάχ.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν άμεση αντίδραση στον νότιο Λίβανο. Οι τοπικές αρχές περίπου δεκαπέντε παραμεθόριων χωριών με χριστιανική πλειοψηφία εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντάς τες «εντελώς κατασκευασμένες και χωρίς καμία σχέση με την πραγματικότητα».

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι οι κάτοικοι των χωριών αυτών παραμένουν προσηλωμένοι στη λιβανική τους ταυτότητα και απορρίπτουν κάθε προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης της κατάστασης.

«Οι κάτοικοι αυτών των χωριών είναι περήφανοι για την εθνική τους ταυτότητα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο λιβανικό κράτος και δεν έχουμε ποτέ παρεκκλίνει από αυτή τη θέση, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επέβαλε ο πόλεμος. Απορρίπτουμε κάθε προσπάθεια εκμετάλλευσης της κατάστασης», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Ο ισχυρισμός του Νετανιάχου είναι απολύτως αναληθής», δήλωσε στο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) ο Χάνα αλ-Αμίλ, δήμαρχος του χωριού Ρμέις, το οποίο κατοικείται κυρίως από Μαρωνίτες Χριστιανούς. «Κανένα από τα χριστιανικά χωριά δεν υπέβαλε τέτοιο αίτημα, όπως ισχυρίστηκε ο Νετανιάχου», είπε.

«Τα χριστιανικά χωριά αποτελούν την καρδιά του Λιβάνου», πρόσθεσε, «χτυπώντας με πατριωτισμό, προσήλωση στη γη και στη λιβανική ταυτότητα».

Ανησυχία στην παραμεθόρια κοινότητα

Η Ρμέις, όπου κατοικούν περίπου 7.000 Μαρωνίτες Χριστιανοί, βρίσκεται στην επαρχία Μπιντ Τζμπέιλ και είναι το νοτιότερο χωριό του Λιβάνου με χριστιανική πλειοψηφία, σε μικρή απόσταση από τα ισραηλινά σύνορα.

Οι δηλώσεις του δημάρχου έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, έπειτα από μήνες ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο και τη συμφωνία-πλαίσιο που επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών στις 26 Ιουνίου, με στόχο να διευκολυνθεί η σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το λιβανικό έδαφος.

Παρά τη συμφωνία αυτή, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των λιβανικών αρχών, οι ισραηλινές επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 4.300 ανθρώπων και τον τραυματισμό άνω των 12.000.

Παράλληλα, οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις εξακολουθούν να διατηρούν την παρουσία τους σε αρκετές περιοχές του νότιου Λιβάνου, συμπεριλαμβανομένων εδαφών που είχαν καταληφθεί σε προηγούμενες συγκρούσεις, καθώς και θέσεων που κατέλαβαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου πολέμου.

Η περιοχή που κατέχει το Ισραήλ στον νότιο Λίβανο από τις 2 Μαρτίου, μετά τον τελευταίο πόλεμο, εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 450 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Η έκταση αυτή καλύπτει τμήματα των επαρχιών Τύρου και Μπιντ Τζμπέιλ, συμπεριλαμβανομένων αρκετών χριστιανικών χωριών, καθώς και τις περιοχές Μαρτζαγιούν και Αρκούμπ, όπου χριστιανικές, σουνιτικές και δρούζικες κοινότητες, μαζί με σιιτικά χωριά, παραμένουν υπό ισραηλινή κατοχή.

Με πληροφορίες από Palestine Chronicle και Arab News

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