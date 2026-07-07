Πολυκατοικίες: Νέος κώδικας αλλάζει τα πάντα για ιδιοκτήτες και ενοίκους

Σε μια εκτεταμένη μεταρρύθμιση που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου συνιδιοκτησίας στην Ελλάδα προχωρά το υπουργείο Δικαιοσύνης, επιχειρώντας για πρώτη φορά μετά από περίπου έναν αιώνα να συγκεντρώσει και να απλοποιήσει το κατακερματισμένο νομοθετικό καθεστώς που διέπει την οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και την αποσυμφόρηση χρόνιων δικαστικών διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις οδηγούν σε «παγωμένα» ακίνητα και ανενεργά περιουσιακά στοιχεία.

Το σχέδιο νόμου, που έρχεται ως συνέχεια της αναμόρφωσης του κληρονομικού δικαίου, αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή έως το τέλος του 2026. Προηγουμένως θα συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή υπό την προεδρία αρεοπαγίτη, με στόχο την ολοκλήρωση του έργου της έως τον Σεπτέμβριο.

Τι αλλάζει στις πολυκατοικίες

Οι προωθούμενες ρυθμίσεις φέρνουν σημαντικές παρεμβάσεις στον τρόπο λειτουργίας των πολυκατοικιών, με αιχμή την αναθεώρηση κανονισμών και τη διευκόλυνση της διαχείρισης της συνιδιοκτησίας.

Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται:

Η απλούστευση της διαδικασίας τροποποίησης των κανονισμών πολυκατοικιών, ώστε να προσαρμόζονται ευκολότερα στις σύγχρονες ανάγκες.

Η ενίσχυση μηχανισμών εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών, με στόχο τη μείωση της δικαστικής εμπλοκής.

Η εισαγωγή συγκεκριμένου πλαισίου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb.

Η επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου για την οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία, ώστε ακίνητα που είχαν αγοραστεί με προσύμφωνα να μπορούν να ενταχθούν και να μεταβιβαστούν μέσω Κτηματολογίου.

Η αξιοποίηση του «δικαιώματος υψούν» και αδιάθετων ποσοστών, είτε μέσω ανακατανομής στους συνιδιοκτήτες είτε μέσω απόδοσης στους οικοπεδούχους, με στόχο την ενεργοποίηση ανεκμετάλλευτων περιουσιακών στοιχείων.

Η δυνατότητα κατάτμησης ή συνένωσης μεγάλων διαμερισμάτων, ακόμη και εφόσον προβλέπεται διαφορετικά από τον κανονισμό, με στόχο την αντιμετώπιση στεγαστικών αναγκών στα αστικά κέντρα.

Η θεσμοθέτηση υποχρεωτικής πρόσβασης των αγοραστών στον κανονισμό της πολυκατοικίας.

Η αναβάθμιση του ρόλου του διαχειριστή και η βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης κοινοχρήστων, ώστε να μειώνονται οι καθυστερήσεις.

Η πρόβλεψη δημιουργίας αποθεματικών και μηχανισμών ασφάλισης των κτιρίων για την αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών.

Η αναθεώρηση των απαιτούμενων ποσοστών λήψης αποφάσεων για εργασίες συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης, με στόχο τη διευκόλυνση των παρεμβάσεων στα κτίρια.

Η απλούστευση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και αντλιών θερμότητας σε κοινόχρηστους χώρους, ακόμη και σε περιπτώσεις διαφωνίας μειοψηφίας.

Η εναρμόνιση των διατάξεων συνιδιοκτησίας με το νέο πλαίσιο του κληρονομικού δικαίου.

Στόχος: λιγότερες συγκρούσεις, περισσότερη αξιοποίηση ακινήτων

Κεντρικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι η μείωση των χρόνιων συγκρούσεων στις πολυκατοικίες και η ευκολότερη αξιοποίηση της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας, η οποία σήμερα σε πολλές περιπτώσεις παραμένει ανενεργή λόγω νομικών και διοικητικών εμποδίων.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Σκυλάκι έχασε τη ζωή του σε 30 λεπτά επειδή έφαγε λαγοκέφαλο

Λαγοκέφαλος: Πρωτοβουλία για την διάσωση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης