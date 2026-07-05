Ηράκλειο: Σκυλάκι έχασε τη ζωή του σε 30 λεπτά επειδή έφαγε λαγοκέφαλο

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Θλίψη έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο ο θάνατος ενός σκύλου και συγκεκριμένα στους Καλούς Λιμένες, αφού έφαγε λαγοκέφαλο που είχε ξεβράσει η θάλασσα στην παραλία. Το περιστατικό αποτελεί προειδοποίηση για όσους επισκέπτονται τις παραλίες μαζί με τα κατοικίδιά τους.

Η ιδιοκτήτρια του σκύλου, που συνέβη το τραγικό περιστατικό, έκανε γνωστή την είδηση μέσα από ανάρτησή της στα social media, θέλοντας να ενημερώσει και να προειδοποιήσει άλλους ιδιοκτήτες ζώων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Όπως αναφέρει η Μαρία Καλουδιώτη, το τοξικό ψάρι είχε ξεβραστεί στην παραλία από τα κύματα. Η σκυλίτσα της, η «Μορένα», πέρασε από το σημείο, το είδε και το έφαγε. Δυστυχώς, περίπου μισή ώρα αργότερα το άτυχο ζώο κατέρρευσε και πέθανε.

Με την ανάρτησή της, η ιδιοκτήτρια θέλησε να επιστήσει την προσοχή σε όσους βγάζουν βόλτα τα κατοικίδιά τους σε παραλίες.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Απέραντος πόνος…

Πριν λίγο “χάσαμε” τη “Μορένα” μας.

Το φατσόνι που αγαπούσαμε, λατρεύαμε και μας το ανταπέδιδε γιατί… έτσι, δίχως να μας ρωτά.

Η ανυπέρβλητη, άδολη αγάπη.

Κάποιος λαγοκέφαλος μας εκδικήθηκε.

Στην παραλία λοιπόν, δοκίμασε η Μορενίτσα ένα ξεβρασμένο λαγοκεφαλάκι.

Υπόθεση μισής ώρας, ο θάνατος.

Προσέξτε τα ζωάκια στην παραλία. Καινούργιος κίνδυνος.

Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω το πως νιώθουμε και οι τέσσερις.



Αντίο αγάπη μου…»

Ο λαγοκέφαλος είναι γνωστός για τις τοξικές ουσίες που περιέχει και μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνος τόσο για τα ζώα όσο και για τον άνθρωπο, γι’ αυτό απαιτείται μεγάλη προσοχή όταν εντοπίζεται στις ελληνικές θάλασσες.

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