Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου για εκλογή Προεδρείου και Δημοτικής Επιτροπής

Με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Νικολάου για τη δεύτερη θητεία της δημοτικής περιόδου 2024 - 2028, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στις 15:00 στο πολύκεντρο REX ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 117, 118 και 137 του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νόμου 5314/2026, Α΄ 103 και την εγκύκλιο αριθ. 9/30.06.2026 του Υπουργείου Εσωτερικών.

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