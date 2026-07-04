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ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου για εκλογή Προεδρείου και Δημοτικής Επιτροπής

Συνεδρίαση
clock 19:28 | 04/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Νικολάου για τη δεύτερη θητεία της δημοτικής περιόδου 2024 - 2028, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στις 15:00 στο πολύκεντρο REX ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 117, 118 και 137 του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νόμου 5314/2026, Α΄ 103 και την εγκύκλιο αριθ. 9/30.06.2026 του Υπουργείου Εσωτερικών.

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