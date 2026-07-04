Σε «κόκκινο» συναγερμό οι ΗΠΑ ενόψει «υπερτυφώνα» που πλησιάζει νησιά του Ειρηνικού

Οι κάτοικοι του Γκουάμ και των νήσων Βόρειες Μαριάνες προετοιμάζονται για την έλευση του γιγαντιαίου τυφώνα, ο οποίος αναβαθμίστηκε σήμερα στην κατηγορία του «υπερτυφώνα», καθώς πλησιάζει τα αμερικανικά εδάφη στον Ειρηνικό Ωκεανό, λίγους μόλις μήνες μετά από ένα αντίστοιχο ακραίο καιρικό φαινόμενο.

Σχηματίστηκαν ουρές στα πρατήρια καυσίμων στη Σαϊπάν, στις Βόρειες Μαριάνες, ενώ οι κάτοικοι έσπευσαν στα καταστήματα για να προμηθευτούν κόντρα πλακέ και άλλα υλικά, με στόχο να προστατεύσουν τα σπίτια τους. Παράλληλα, αυξημένη ήταν η κίνηση και στα σουπερμάρκετ, όπου πολλοί αγόρασαν τρόφιμα μακράς διαρκείας και εμφιαλωμένο νερό ενόψει της κακοκαιρίας.

Τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας), ο τυφώνας Μπάβι κινούνταν προς δυτική κατεύθυνση, προς τις νήσους Μάρσαλ και τις νήσους Βόρειες Μαριάνες, με σταθερούς ανέμους 259 χιλιομέτρων ανά ώρα και ριπές ως και 314 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο κέντρου προειδοποίησης (του JTWC).

Χαρακτηρίστηκε πλέον «υπερτυφώνας» τις πρώτες πρωινές ώρες, το ισοδύναμο κυκλώνα κατηγορίας 5 (στην πεντάβαθμη κλίμακα), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Προβλέπεται να εξασθενίσει κάπως, αλλά θα πλήξει το πρωί της Δευτέρας το Γκουάμ και τις νήσους Βόρειες Μαριάνες, που είχαν ήδη δοκιμαστεί σκληρά τον Απρίλιο από τον υπερτυφώνα Σινλάκου, ο οποίος έκοψε την ηλεκτροδότηση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, ξερίζωσε δέντρα, ανέτρεψε οχήματα και παρέσυρε οροφές κτιρίων.

Η προβλεπόμενη πορεία του φαινομένου υποδεικνύει «ανησυχητικές προοπτικές για τις Μαριάνες» και «οι κάτοικοι του Γκουάμ και των Βόρειων Μαριανών θα πρέπει να προετοιμαστούν, καθώς αναμένεται να επικρατήσουν τουλάχιστον συνθήκες τροπικής καταιγίδας», σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία.

Οι προετοιμασίες για τη 250ή επέτειο από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ σήμερα γρήγορα παραμερίστηκαν εξαιτίας των μέτρων ενόψει της έλευσης του υπερτυφώνα.

Στο αρχιπέλαγος των Βόρειων Μαριανών ζουν περίπου 40.000 άνθρωποι, ενώ στο γειτονικό Γκουάμ, αμερικανική περιοχή με ειδικό καθεστώς, ο πληθυσμός ανέρχεται σε περίπου 170.000 κατοίκους.

«Δύο υπερτυφώνες μέσα σε δύο μήνες, είναι ιστορικό. Δεν το είχαμε ξαναδεί ποτέ στις Μαριάνες», είπε κάτοικος καθώς κάλυπτε παράθυρα του σπιτιού του και γέμιζε τις δεξαμενές νερού.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ) προειδοποίησε χθες ότι το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, που εκδηλώνεται κατά κανόνα κάθε δύο ως επτά χρόνια και διαρκεί εννιά ως δώδεκα μήνες, άρχισε ήδη στον τροπικό Ειρηνικό ωκεανό.

Το φαινόμενο αυτό ανεβάζει τις θερμοκρασίες στην επιφάνεια των υδάτων στον κεντρικό και στον ανατολικό Ειρηνικό στο ύψος του ισημερινού, μεταβάλλοντας το καθεστώς των ανέμων, των πιέσεων και των βροχών και αλλάζοντας το κλίμα σε παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

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