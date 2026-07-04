Παγκόσμιο εφήβων: Πέμπτη η εθνική με εύκολη νίκη επί της Σερβίας

Με μία εξαιρετική εμφάνιση και άνετη νίκη 13-8 επί της Σερβίας, ολοκλήρωσε η εθνική υδατοσφαίρισης των εφήβων την παρουσία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ18, που διεξήχθη στο Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, αν και ξεκίνησε από την -άτυπη- β΄ κατηγορία της διοργάνωσης, κατέλαβε την πέμπτη θέση στην τελική κατάταξη, κάνοντας μόνο μία ήττα, η οποία όμως ήρθε στον καθοριστικό αγώνα του τουρνουά, τον προημιτελικό απέναντι στο Μαυροβούνιο.

Η ελληνική ομάδα έκανε ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο, σε άμυνα και επίθεση, και έφτασε να προηγείται 9-2 και 10-3, λίγο πριν τελειώσει η δεύτερη περίοδος. Στο τρίτο οκτάλεπτο οι διεθνείς “ κόλλησαν” επιθετικά και επέτρεψαν στη Σερβία να μειώσει σε 10-6, αλλά δύο γρήγορα γκολ στην τελευταία περίοδο, από τον Λεωνιδάκη και τον Λεβαντή, “ σφράγισαν” οριστικά τη νίκη της “ γαλανόλευκης”.

Τα οκτάλεπτα: 5-1, 5-3, 0-2, 3-2

Η σύνθεση της εθνικής: Μπερδές, Λεβαντής 1, Αγγελόπουλος 3, Λεωνιδάκης 1, Λαμπάτος 1, Χατζής 1, Μότσιας 1, Πατσιλινάκος 2, Μπιτσάκος, Σάρρος, Ζουζούνης 1, Δαμίγος, Δεληγιάννης 1, Μαντζουρίδης 1.