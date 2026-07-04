Μειώσεις τιμών: Στις 9 Ιουλίου η συνάντηση Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους εφοδιαστικής αλυσίδας

Για την Πέμπτη 9 Ιουλίου, στις 11:00 το πρωί, έχει προγραμματιστεί η συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας, με στόχο να καθοριστεί το πλαίσιο εφαρμογής μειώσεων τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ο υπουργός μιλώντας στον Real FM, είπε ότι η συνάντηση αποσκοπεί στον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την υλοποίηση παρεμβάσεων που θα οδηγήσουν σε χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.

Στη σύσκεψη έχουν προσκληθεί οι φορείς που συμμετείχαν και στην πρόσφατη συνάντηση υπό τον πρωθυπουργό.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εκπρόσωποι του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, καθώς και του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Επώνυμων Προϊόντων, που εκπροσωπεί εταιρείες παραγωγής απορρυπαντικών και προϊόντων προσωπικής υγιεινής.

Το «παρών» θα δώσει και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς, κ. Τσαγγάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή έχει ήδη καταρτίσει, σε συνεργασία με μεγάλη εταιρεία ερευνών του κλάδου των σούπερ μάρκετ, λίστα με περίπου 40 κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στο «καλάθι του νοικοκυριού». Με βάση αυτή τη λίστα, οι βιομηχανίες αναμένεται να εξετάσουν μειώσεις τιμών από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε και στα αποτελέσματα του μέτρου του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο έληξε στις 30 Ιουνίου. Επικαλούμενος στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς, σημείωσε ότι σε 1.898 κωδικούς προϊόντων καταγράφηκε μέση μείωση τιμών περίπου 6%.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ακόμη ότι, μετά τη λήξη του πλαφόν, υπάρχει κοινή αντίληψη και συνεννόηση με τους εκπροσώπους της αγοράς ώστε να μην υπάρξουν αυξήσεις τιμών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, περίοδο κατά την οποία η αυξημένη τουριστική κίνηση θα μπορούσε να ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, βασικός στόχος είναι η διατήρηση της σταθερότητας στην αγορά και η περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης.

Αναφερόμενος στην επικείμενη συνάντηση, ο υπουργός Ανάπτυξης είπε: «Θα κάνουμε μια οργανωμένη και πρακτική συνάντηση με τους εκπροσώπους όλων των φορέων της επιχειρηματικότητας, με τα σούπερ μάρκετ και κυρίως με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, προκειμένου να προετοιμαστούν και να συγκεκριμενοποιηθούν οι κατηγορίες και τα προϊόντα στα οποία μπορούν να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις για να μειωθούν οι τιμές».

Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα του κόστους ζωής μόνο με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, εξηγώντας πως «εάν οι τιμές έπεφταν με μία εντολή ή με μία απόφαση, θα είχαν πέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό». Όπως ανέφερε, το κυριότερο είναι «με όλη την πολιτική μας να γίνεται η οικονομία πιο παραγωγική, ώστε οι άνθρωποι να έχουν καλύτερους μισθούς και τα παιδιά μας, οι νέοι άνθρωποι, να έχουν καλύτερες δυνατότητες να ζουν στην Ελλάδα».

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