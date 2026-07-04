Καστελόριζο: Συνελήφθη ο αγροτικός γιατρός - Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Στην σύλληψη του ενός εκ των δύο αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισόδιο το οποίο σημειώθηκε με υπάλληλο του Δήμου και την Αστυνομία.



Όπως γνωστοποιεί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι δύο αγροτικοί ιατροί έχουν ήδη παραιτηθεί -σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα- αφού «είχαν προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική κοινωνία». Μάλιστα οι παραιτήσεις τους έχουν γίνει ήδη γνωστές από τον Διοικητή της 2ης ΥΠΕ.



Ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθαρίζει ότι η σύλληψη του ιατρού δεν έχει «καμμία σχέση ούτε με το ΕΣΥ, ούτε με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης» και καλεί να «σταματήσει επιτέλους η προπαγάνδα κατά του ΕΣΥ».



Όπως πληροφορείται το protothema.gr ένας από τους λόγους για τους οποίους οι αγροτικοί ιατροί είχαν διαφωνίες με τον δήμο ήταν το διαμέρισμα το οποίο τους είχε παραχωρήσει η δημοτική αρχή μετά από εργασίες ανακαίνισης. Ο διοικητής της 2ας ΥΠΕ, όπως σημειώνει ο κ. Γεωργιάδης, προσπάθησε προκειμένου να βρεθεί μία λύση και να κατευναστούν τα πνεύματα, μεταβαίνοντας ο ίδιος στο Καστελόριζο, κάτι που τελικά δεν επετεύχθη.



Πάντως, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, η 2η ΥΠΕ έχει στείλει ήδη μία Γενική και μία Αγροτική ιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μην μείνει ακάλυπτο υγειονομικά.







Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Ως προς τα γεγονότα στο Καστελόριζο. Οι αγροτικοί ιατροί είχαν υποβάλει την παραίτησή τους η οποία είχε γίνει δεκτή από την 2η ΥΠΕ καθώς υπήρχαν πολλά προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική Κοινωνία. Ο Διοικητής της 2ας ΥΠΕ είχε προσπαθήσει να βρει λύση στην μεταξύ… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 4, 2026

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