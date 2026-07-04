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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Τροχαίο με έναν τραυματία στον ΒΟΑΚ

ΕΚΑΒ
clock 15:30 | 04/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 3 περίπου το μεσημέρι στον ΒΟΑΚ, στο ρεύμα προς Ηράκλειο, στο ύψος του Κακού Όρους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο ατύχημα ενεπλάκησαν δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα, ενώ ένα άτομο φέρεται να έχει τραυματιστεί με το ΕΚΑΒ να βρίκεται στο σημείο. 

Λιγό νωρίτερα, τροχαίο ατύχημα είχε σημειωθεί και στα Χανιά, στη λεωφόρο Καραμανλή, στη Σούδα, στο ύψος της διασταύρωσης με την οδό Κωνσταντίνου Ηλιάκη.

Στο ατύχημα ενεπλάκησαν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο και ένα δίκυκλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά η οδηγός της μοτοσικλέτας. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων, ενώ τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται.

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Τροχαίο Ατύχημα Εκαβ Βοακ
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