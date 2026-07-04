Ηράκλειο: Τροχαίο με έναν τραυματία στον ΒΟΑΚ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 3 περίπου το μεσημέρι στον ΒΟΑΚ, στο ρεύμα προς Ηράκλειο, στο ύψος του Κακού Όρους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο ατύχημα ενεπλάκησαν δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα, ενώ ένα άτομο φέρεται να έχει τραυματιστεί με το ΕΚΑΒ να βρίκεται στο σημείο.

Λιγό νωρίτερα, τροχαίο ατύχημα είχε σημειωθεί και στα Χανιά, στη λεωφόρο Καραμανλή, στη Σούδα, στο ύψος της διασταύρωσης με την οδό Κωνσταντίνου Ηλιάκη.

Στο ατύχημα ενεπλάκησαν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο και ένα δίκυκλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά η οδηγός της μοτοσικλέτας. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων, ενώ τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Φορολογικό «σαφάρι» της ΑΑΔΕ - Στο στόχαστρο επιχειρήσεις και καταλύματα

Πρόεδρος Πυροσβεστών στο Ράδιο Κρήτη: Ο πολίτης με το μπάρμπεκιου πέταξε τα κάρβουνα σε κάδο απορριμμάτων

Ηράκλειο: 'Ωρες αγωνίας για την 74χρονη - Συνεχίζονται οι έρευνες

Ηράκλειο: Δύο συλλήψεις για 150 γραμμάρια κοκαΐνης και... αρκετά μετρητά