Κρήτη: Τροχαίο σε κεντρικό δρόμο με μία τραυματία (εικόνα)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι του Σαββάτου στη λεωφόρο Καραμανλή, στη Σούδα Χανίων.
Στο ατύχημα ενεπλάκησαν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο και ένα δίκυκλο, κάτω από συνθήκες που διερευνά η Τροχαία.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά η οδηγός του δικύκλου, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία της.
Image
(Φωτογραφία από kriti360)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ηράκλειο: Δύο συλλήψεις για 150 γραμμάρια κοκαΐνης και... αρκετά μετρητά
Κρήτη: Προκάλεσε πυρκαγιά - Θα πληρώσει πάνω από 3.000 ευρώ