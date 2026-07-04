Κρήτη: Τροχαίο σε κεντρικό δρόμο με μία τραυματία (εικόνα)

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι του Σαββάτου στη λεωφόρο Καραμανλή, στη Σούδα Χανίων.

Στο ατύχημα ενεπλάκησαν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο και ένα δίκυκλο, κάτω από συνθήκες που διερευνά η Τροχαία.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά η οδηγός του δικύκλου, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία της.

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(Φωτογραφία από kriti360)

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