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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Τροχαίο σε κεντρικό δρόμο με μία τραυματία (εικόνα)

ΕΚΑΒ
clock 14:12 | 04/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι του Σαββάτου στη λεωφόρο Καραμανλή, στη Σούδα Χανίων.

Στο ατύχημα ενεπλάκησαν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο και ένα δίκυκλο, κάτω από συνθήκες που διερευνά η Τροχαία.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά η οδηγός του δικύκλου, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία της.

φς

(Φωτογραφία από kriti360) 

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Τροχαίο Ατύχημα Εκαβ Σουδα
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