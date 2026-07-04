ΣΑΒ.04 Ιου 2026 14:11
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Κάτω από τον καυτό ήλιο ψάχνουν την ηλικιωμένη γυναίκα...

έρευνες εμακ
clock 13:30 | 04/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Κάτω από ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζονται από νωρίς το πρωί, οι έρευνες Αστυνομίας και Πυρσβεστικής για τον εντοπισμό της 74χρονης γυναίκας, η οποία δεν έχει δώσει σημεία ζωής από χθες (Παρασκευή 3/7) το μεσημέρι. 

Η ηλικιωμένη έφτασε στην Κρήτη χθες το πρωί, από την Αθήνα, μαζί με τον γιο της, προκειμένου να παραστούν σε κηδεία συγγενικού τους προσώπου και διέμεναν στον πατρικό της σπίτι, στη Σύμη του Δήμου Βιάννου.

Χθες το μεσημέρι η γυναίκα, η οποία πάσχει από άνοια, αποφάσισε να πάει στο χωριό Πεύκο για να ψωνίσει κάποια πράγματα και να δει γνωστούς της.

Εκτοτε αγνοείται.

Στις έρευνες συμμετέχουν πυροσβέστες και αστυνομικοί, με τη βοήθεια του εκπαιδευμένου σκύλου και drone, καθώς και πολλοί κάτοικοι της Σύμης και του Πεύκου. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Δύο συλλήψεις για 150 γραμμάρια κοκαΐνης και... αρκετά μετρητά

Κρήτη: Προκάλεσε πυρκαγιά - Θα πληρώσει πάνω από 3.000 ευρώ

Μυλοπόταμος: Εντοπίστηκε χασισοφυτεία - Συνελήφθη 64χρονος

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Βιάννος Εξαφάνιση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis