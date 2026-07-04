Ηράκλειο: Κάτω από τον καυτό ήλιο ψάχνουν την ηλικιωμένη γυναίκα...

Κάτω από ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζονται από νωρίς το πρωί, οι έρευνες Αστυνομίας και Πυρσβεστικής για τον εντοπισμό της 74χρονης γυναίκας, η οποία δεν έχει δώσει σημεία ζωής από χθες (Παρασκευή 3/7) το μεσημέρι.

Η ηλικιωμένη έφτασε στην Κρήτη χθες το πρωί, από την Αθήνα, μαζί με τον γιο της, προκειμένου να παραστούν σε κηδεία συγγενικού τους προσώπου και διέμεναν στον πατρικό της σπίτι, στη Σύμη του Δήμου Βιάννου.

Χθες το μεσημέρι η γυναίκα, η οποία πάσχει από άνοια, αποφάσισε να πάει στο χωριό Πεύκο για να ψωνίσει κάποια πράγματα και να δει γνωστούς της.

Εκτοτε αγνοείται.

Στις έρευνες συμμετέχουν πυροσβέστες και αστυνομικοί, με τη βοήθεια του εκπαιδευμένου σκύλου και drone, καθώς και πολλοί κάτοικοι της Σύμης και του Πεύκου.

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