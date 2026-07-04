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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Προκάλεσε πυρκαγιά - Θα πληρώσει πάνω από 3.000 ευρώ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ
clock 10:19 | 04/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ακριβά θα πληρώσει την πρόκληση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, ένας Κρητικός. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ρεθύμνου βεβαίωσαν διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.046,88 ευρώ.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

“Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.046,88€ χθες, 02 Ιουλίου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ρεθύμνου Κρήτης, σε ημεδαπό, για πρόκληση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Ρεθύμνης της Π.Ε. Κρήτης.”

Υπενθυμίζεται ότι από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου μέχρι και σήμερα έχουν επιβληθεί περίπου 10 πρόστιμα σε όλη την Κρήτη, ενώ μόλις προχθές επιβλήθηκε άλλο πρόστιμο για χρήση ψησταριάς ύψους 1.680 ευρώ, επειδή ο παραβάτης πέταξε τα κάρβουνα σε κάδο απορριμμάτων!

(φωτογραφία αρχείου)

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