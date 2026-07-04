Σαν σήμερα η Εθνική κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης: «Αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει ούτε το AI» (βίντεο)

Σαν σήμερα, 4 Ιουλίου του 2004, η Εθνική Ελλάδος σήκωνε στον ουρανό της Πορτογαλίας το τρόπαιο του Euro, κάτι που κανείς από όσους το είχαν ζήσει δεν θα ξεχάσει. Άλλωστε ποιος μπορεί να ξεχάσει κάτι τόσο μοναδικό και κυρίως την λαοθάλασσα σε όλη τη χώρα που είχε βγει στους δρόμους να πανηγυρίσει την κατάκτηση μέχρι το πρωί.

Σ’ αυτή την επέτειο κάθε Έλληνας θυμάται τι έκανε εκείνη την ημέρα, ενώ οι νεότεροι που δεν το είχαν ζήσει, μαθαίνουν την ιστορία εκείνου του Euro σαν παραμύθι.

Έτσι, λόγω αυτής της επετείου, ο επίσημος λογαριασμός της Εθνικής Ελλάδος στα social media ανήρτησε ένα βίντεο με μοναδικές στιγμές από εκείνο το μυθικό το βράδυ και όχι μόνο.

«Σήμερα είναι Κυριακή. Κυριακή, 𝟒 Ιουλίου 𝟐𝟎𝟎𝟒 Για λίγο, σας δείξαμε πώς θα μπορούσαν να είχαν γίνει όλα αλλιώς. Ένα γκολ που δεν μπήκε. Μια ιστορία που δεν γράφτηκε. Μια Κυριακή σαν όλες τις άλλες. Μόνο που η πραγματικότητα είχε άλλα σχέδια. Γιατί στις 𝟒 Ιουλίου 𝟐𝟎𝟎𝟒 δεν ζήσαμε μια συνηθισμένη Κυριακή. Ζήσαμε τη μέρα που η Ελλάδα κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης. Και αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει ούτε το 𝐀𝐈», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Η ανάρτηση της Εθνικής Ελλάδος

Σήμερα είναι Κυριακή 💙🤍



Κυριακή, 𝟒 Ιουλίου 𝟐𝟎𝟎𝟒







Για λίγο, σας δείξαμε πώς θα μπορούσαν να είχαν γίνει όλα αλλιώς.🤖







Ένα γκολ που δεν μπήκε.



Μια ιστορία που δεν γράφτηκε.



Μια Κυριακή σαν όλες τις άλλες.







Μόνο που η πραγματικότητα είχε άλλα σχέδια.







Γιατί στις 𝟒 Ιουλίου… pic.twitter.com/q8dBimcXZN — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) July 4, 2026

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