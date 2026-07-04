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ΚΡΗΤΗ

Ρέθυμνο: Η Κρήτη επενδύει στη γαστρονομία ως ταυτότητα, πολιτισμό και τουριστική εμπειρία

γιορτή κρητικής γαστρονομίας
clock 12:30 | 04/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με λαμπρότητα άνοιξε στο Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου η «Γιορτή Κρητικής Διατροφής 2026», ένας θεσμός που για 12η χρονιά αναδεικνύει τον γαστρονομικό πλούτο, τα τοπικά προϊόντα και τη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό και τον πολιτισμό της Κρήτης.

Η διοργάνωση, που θα διαρκέσει έως την Τρίτη 7 Ιουλίου, συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, τον δήμο Ρεθύμνου και το Επιμελητήριο Ρεθύμνου, με τη συμμετοχή 40 εκθετών, παραγωγών, φορέων και πλήθους επισκεπτών.

γιορτή κρητικής γαστρονομίας

Στον χαιρετισμό του, ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, υπογράμμισε ότι η φετινή διοργάνωση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κρήτη προβάλλει πλέον ως αναγνωρισμένη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Γαστρονομίας. Όπως τόνισε, η Περιφέρεια «επενδύει στις ρίζες της» με στόχο να δώσει καρπούς στο μέλλον, επισημαίνοντας ότι η κρητική γαστρονομία αποτελεί «την υπογραφή του πολιτισμού» του νησιού.

γιορτή κρητικής γαστρονομίας

Στο ίδιο πνεύμα, ο δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης σημείωσε ότι η Γιορτή Κρητικής Διατροφής δεν είναι απλώς μια έκθεση προϊόντων, αλλά ένας τόπος συνάντησης της γης με τους ανθρώπους της, των παραγωγών με τους επισκέπτες και της παράδοσης με τη σύγχρονη εξωστρέφεια. Όπως ανέφερε, η διατροφή της Κρήτης δεν έγινε γνωστή μόνο επειδή είναι υγιεινή, αλλά επειδή πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει μια στάση ζωής, με συνέπεια, φροντίδα και σεβασμό στη γη.

γιορτή κρητικής γαστρονομίας

Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, χαρακτήρισε τη διοργάνωση γιορτή της κρητικής ταυτότητας, που τιμά τον μόχθο των παραγωγών, τη δημιουργικότητα των επιχειρηματιών, τη γνώση των επιστημόνων και τη φαντασία των ανθρώπων της γαστρονομίας.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται έκθεση τοπικών προϊόντων, παρουσιάσεις βραβευμένων ελαιολάδων, γαστρονομικά και παιδικά εργαστήρια, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις και συναυλίες, με τη Γιορτή να λειτουργεί ως ζωντανή πλατφόρμα.

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