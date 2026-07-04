Κίσαμος - Κρήτη 1968: Πτήση πολεμικού αεροσκάφους (βίντεο)

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Βρισκόμαστε στα πεδινά του νομού Χανίων Κρήτης, έξω από την Κίσαμο, γύρω από κατάφυτους λόφους.

Ο κινηματογραφιστής καταγράφει ένα στρατιωτικό αεροπλάνο να εκτελεί χαμηλές πτήσεις. Εικάζουμε πως βάση του είναι το αεροδρόμιο Μάλεμε, το οποίο εκείνα τα χρόνια χρησιμοποιείτο κυρίως για την εκπαίδευση των αεροπόρων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σε μια περιοχή με ελαιόδεντρα ένας ηλικιωμένος Κρητικός, με παραδοσιακή φορεσιά και κρατώντας κατσούνα (Κρητική μαγκούρα) έχει βγάλει για βοσκή τα δύο του πρόβατα. Ενώ το αεροσκάφος συνεχίζει την πτήση του, ο άντρας ανεβαίνει στο γαϊδουράκι του και, μαζί με τα πρόβατα, αναχωρεί από το σημείο.

Ένα τελευταίο πανοραμικό πλάνο στο αεροσκάφος και στο βάθος διακρίνουμε οροσειρές.

Δείτε το βουβό φιλμ 8mm από το αρχείο Dr. Γ. Χατζηδάκη

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